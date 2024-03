La razón por la que nunca debes viajar en avión con tu bebé en brazos

Seguramente, te ha pasado que en un viaje en avión te encuentras a un padre o a una madre, e incluso tú lo has hecho de llevar durante todo el vuelo a un bebé en brazos, con la finalidad de que el menor viaje lo más cómodo posible y no incomode al resto de los pasajeros, y también, por qué no, para ahorrarte un dinero al no comprar un asiento extra.

Lo cierto es que se trata de una mala práctica, ya que podrías poner en riesgo la vida de tu bebé, ya que llevarlo en las piernas aumenta las posibilidades de que este sufra lesiones e incluso, la muerte, en caso de que en el vuelo se presenten turbulencias severas.

Sobre este tema, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) exige que los niños mayores de 2 años tengan un lugar propio en el avión, además de un dispositivo de sujeción adecuado, como un asiento para automóvil, pero no tiene reglas para bebés menores de esa edad.

Ante el aumento de incidentes en los vuelos y la falta de seguridad en los aviones, el sindicato de asistentes de vuelo de Estados Unidos, que es la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA-CWA, por sus siglas en inglés), le ha pedido a la FAA regular sus reglas sobre este último punto.

El sindicato recalca que el viajar en avión con un bebé en brazos, una práctica denominada como Fuerza G, no es suficiente para garantizar la seguridad de los menores en caso de un incidente como los anteriormente descritos.

No es seguro que un niño viaje en las piernas de su padre por cualquier eventualidad que pueda haber durante el vuelo. (Foto: Shutterstock)

Estos son los riesgos de llevar a un bebé en brazos durante un viaje en avión

La FAA reveló en un informe de 2016 que, en aquel año, hubo 44 lesiones graves de pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad y con bebés en brazos, el doble de los registrados en 2015.

De igual modo, reveló que aquellos pasajeros que no llevan cinturón de seguridad, en un asiento, tienen mayor probabilidad de morir. De hecho, en 2004 sucedieron alrededor de 72 muertes por este suceso.

En otro reporte, la FAA indicó que se registraron 72 decesos de pasajeros en un lapso de 10 años, ocasionados por turbulencias fuertes en personas que no iban con el cinturón de seguridad; la mayoría de los casos fueron bebés menores de 2 años que viajaban en brazos de sus padres.

Cómo se debe viajar con un bebé en avión

Según la FAA, todos los pasajeros mayores a 2 años deben ir en un asiento, pero los expertos en seguridad y asistentes de vuelo sugieren que los menores a esa edad, deben tener su propio lugar en el avión. Los padres deberían comprar un boleto extra y llevar consigo un asiento para el automóvil, avalado por el gobierno federal para su uso en los aviones.

Por lo general, las aerolíneas informan a los usuarios sobre las dimensiones de este tipo de asientos en línea y a la hora de hacer las reservaciones.

Todos los niños de más de 2 años deben viajar en un asiento en el avión. (Foto: Shutterstock)

En caso de no poder hacerlo por tema de presupuesto, se recomienda buscar ofertas de viaje para que así puedas ahorrar por cada asiento reservado. De hecho, en Estados Unidos, hay aerolíneas que suelen tener descuentos para menores de edad y servicio especial para ellos.

Asimismo, se recomienda hacer reservaciones tempranas para poder seleccionar lugares juntos para toda la familia y en áreas específicas para poder llevar los asientos de bebés.

Sigue leyendo:

* Cuál es el mejor asiento para viajar en avión, según la inteligencia artificial

* Los días en los que será más barato viajar en avión en 2024

* Los errores más comunes que cometen los pasajeros de avión al llegar a EE.UU.: esto es lo que hay que evitar