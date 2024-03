Nicki Nicole por primera vez habla de su rompimiento con Peso Pluma: “Ya lo sabía”

Nicki Nicole expresó su decepción y tristeza por la situación, mencionando que nunca imaginó que Peso Pluma pudiera traicionar su confianza de esa manera. Afirmó que lo amaba con todo su corazón, pero que no podía seguir adelante con alguien que no valoraba la fidelidad en una relación. Por ello, en aquel entonces la argentina hizo público un mensaje.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo; de ahí me voy”, compartió en Instagram, donde supera los 21 millones de seguidores.

La noticia de la ruptura rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas. Muchos expresaron su apoyo a Nicki Nicole, valorando su valentía para dejar una relación que no le estaba haciendo bien.

Peso Pluma y Nicki Nicole tuvieron un breve romance tras la infidelidad de él. Crédito: Mezcalent

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y era incontrolable”, expresó la cantante a la revista ¡Billboard!, en la edición española.

A su vez, la expareja sentimental de Peso Pluma añadió que: “Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”.

La argentina decidió mantener su postura y confirmó que la relación con Peso Pluma había llegado a su fin de manera definitiva. Afirmó que necesitaba tiempo para sanar y reflexionar sobre lo sucedido, pero que siempre recordaría los momentos felices que vivió al lado de su ex.

“En este momento siento que hay muchas cosas que me están sucediendo personalmente y quiero plasmarlas en la música, hay mucha inspiración”, añadió durante la entrevista.

La noticia de la ruptura entre los cantantes dejó sorprendidos a muchos seguidores de la pareja, quienes nunca imaginaron que una relación que parecía tan sólida pudiera terminar de manera tan abrupta. Sin embargo, la decisión de Nicki Nicole de poner fin a la relación ante una infidelidad demuestra su valentía y su compromiso con sus valores y principios.

