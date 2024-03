Trump justifica que sus amenazas a la OTAN son “una forma de negociación”

El expresidente Donald Trump justificó que sus comentarios de que Rusia puede “hacer lo que quiera” con los países de la OTAN que no paguen lo suficiente son “una forma de negociación”.

En una entrevista con el político británico Nigel Farage que se transmitirá en GB News el martes, el presentador dijo a Trump que sus comentarios sobre Rusia y los países de la OTAN se estaban usando en su contra.

“No me importa si lo usan”, respondió Trump, redoblando nuevamente el comentario, según The Hill. “Porque lo que estoy diciendo es una forma de negociación. ¿Por qué deberíamos proteger a estos países que tienen mucho dinero y Estados Unidos pagaba la mayor parte de la OTAN?”.

Luego, de acuerdo con el medio antes citado, Farage le preguntó al candidato presidencial republicano si estaba comprometido con la alianza si otros miembros tenían su peso. Ante esto, Trump dijo que respaldaría “100%” a la alianza.

El expresidente recordó una anécdota cuando era presidente. En una reunión, según Trump, “golpeó duramente” a los líderes de la OTAN después de que “el jefe de un país importante” preguntara qué significaría la falta de pago para el respaldo de Estados Unidos contra la agresión rusa.

“Dije: ‘¿Quieres decir que eres delincuente? ¿No estás pagando las cuentas? Entonces no, no les voy a pagar, no lo vamos a hacer’”, comentó el expresidente, recogió The Hill. Y añadió: “Y llegaron cientos de miles de millones de dólares”.

Críticas a Trump

Las declaraciones de Trump sobre la OTAN han desatado la crítica de los demócratas y de los líderes europeos.

En una intervención en la Casa Blanca el mes pasado, el presidente Joe Biden calificó de “estúpidas, vergonzosas y peligrosas” las declaraciones del expresidente.

“Ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claro posible: yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, fueron las palabras que usó el presidente estadounidense para expresar su rechazo absoluto hacia la posición de su predecesor.

Por su parte, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, acusó a Trump de prender socavar la seguridad de países miembros. Mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó al exmandatario estadounidense de servir a los intereses del presidente ruso Vladímir Putin y de no aportar más seguridad ni paz al mundo con sus declaraciones.

