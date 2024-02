“No te pongas del lado de un matón”: Trump desata críticas y apoyos por su comentario sobre la OTAN

El expresidente Donald Trump ha desatado fuertes críticas y algunos apoyos luego de que dijera el sábado que alentaría a Rusia a “hacer lo que quiera” si ataca a un país de la OTAN que no pagó lo suficiente por su defensa.

Trump hizo sus declaraciones durante un mitin en Carolina del Sur, en las que recordó lo que supuestamente le dijo a un líder de un país “grande” de europa cuando le preguntó si apoyaría a su país si fuese atacado por Rusia.

“Le dije: ‘¿No pagaste? ¿Es usted un delincuente?’”, recordó Trump. “No, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus cuentas”.

Esas declaraciones fueron suficientes para generar un caos dentro y fuera de Estados Unidos.

Críticas a Trump

La exembajadora ante la ONU y rival de Trump en las primarias republicanas, Nikki Haley, dijo el domingo que Estados Unidos no se ponga “del lado de un matón”, en probable referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

“Pero lo que me molesta de esto es que no te pongas del lado de un matón que mata a sus oponentes. No se pongan del lado de alguien que ha entrado e invadido un país y medio millón de personas han muerto o han resultado heridas a causa de Putin. No te pongas del lado de alguien que sigue mintiendo”, declaró en “Face The Nation” de CBS, reportó The Hill.

Haley dijo que en caso de llegar a la Casa Blanca, Estados Unidos sí apoyaría al país de la OTAN que fuese atacado por Rusia. “Quiero decir, absolutamente. La OTAN ha sido una historia de éxito durante los últimos 75 años”, añadió.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, escribió el domingo que “cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó este domingo al exmandatario estadounidense de “servir a los intereses” del presidente ruso.

Según Michel, las palabras del expresidente estadounidense “vuelven a enfatizar la necesidad de que la Unión Europea desarrolle urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa”, además de trazar un plan para “mantener fuerte” a la OTAN, informó la agencia EFE.

“No nos sacó”

El senador republicano Marco Rubio defendió a Trump después de sus declaraciones asegurando que, cuando fue presidente, “no nos sacó de la OTAN”.

“Lo que básicamente está diciendo es que, si ven los comentarios, dijo que la OTAN estaba en quiebra o arruinada hasta que él asumió el poder porque la gente no pagaba sus cuotas, y luego contó la historia de cómo utilizó su influencia para lograr que la gente diera un paso al frente. al plato y volverse más activos en la OTAN”, argumentó Rubio el domingo en CNN, recogió NBC News.

