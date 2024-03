Las recomendaciones dadas por la NASA para ver el eclipse solar de 2024 de forma segura

El próximo 8 de abril de 2024, un emocionante evento astronómico cautivará a observadores en Norteamérica, incluyendo gran parte de las ciudades de Estados Unidos: un eclipse solar total.

Este fenómeno, en el cual la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ofrecerá una experiencia única y memorable para aquellos que estén preparados para presenciarlo. Sin embargo, es vital recordar que observar un eclipse solar directamente sin protección puede causar daños graves e irreversibles en la vista.

Es por ello que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha brindado las siguientes recomendaciones específicas para disfrutar del eclipse de forma segura.

Recomendaciones de la NASA para ver el eclipse solar de manera segura

1. Utilizar protección ocular especializada: La NASA enfatiza la importancia de utilizar lentes solares seguras o un visor solar portátil seguro para observar el eclipse. Estos dispositivos deben cumplir con la norma ISO 12312-2 y estar en buenas condiciones, sin daños ni rayaduras que comprometan su efectividad.

2. Evitar el uso de dispositivos no adecuados: Es crucial no intentar mirar el eclipse a través de lentes de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares especiales. Estos dispositivos no ofrecen la protección necesaria y pueden provocar lesiones oculares graves de manera instantánea.

En muchos sitios podrás encontrar estos lentes especiales para observar el eclipse solar. (Foto: Michael Woods/AP)

3. Emplear métodos de visualización indirecta: Si no se dispone de lentes solares seguras, se puede recurrir a un proyector estenopeico para observar el eclipse de forma segura. Este método proyecta una imagen del Sol en una superficie cercana utilizando materiales simples como una caja de cartón, una hoja de papel blanco y papel aluminio.

4. No mirar directamente al Sol: Durante todas las fases del eclipse, excepto durante la totalidad, es crucial no mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Incluso durante las fases parciales del eclipse, la luz solar puede causar daños en los ojos si no se toman las precauciones necesarias.

5. Aprovechar la totalidad con precaución: Durante la totalidad del eclipse, cuando la Luna oscurece por completo el Sol, es seguro mirarlo sin protección. Sin embargo, es importante tener cuidado y no mirar el Sol directamente justo antes o después de la totalidad, ya que la luz solar puede volver a causar daños en los ojos.

Es fundamental comprender y respetar estas recomendaciones para disfrutar del eclipse solar de forma segura y proteger la vista. La NASA insta a todos los observadores a tomar precauciones adecuadas y a educarse sobre los riesgos asociados con la observación directa del Sol. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de este fenómeno astronómico único y emocionante sin comprometer tu salud visual.

