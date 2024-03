Paulo Quevedo dice la razón que lo llevó a ‘La Casa de los Famosos’: “Estoy por necesidad aquí”

‘La Casa de los Famosos‘ sin duda esta temporada ha estado llena de grandes sorpresas y la audiencia no deja de quedar perpleja. A su vez, hay nuevos integrantes tales como Geraldine Bazán, Patricia Corcino, Serrath y por último Paulo Quevedo, quien además se sinceró sobre el motivo que lo hizo aceptar ser uno más de esta edición.

“Definitivamente, yo sí voy a ser la gota que va a derramar el vaso de todas esas personas allá adentro”, llegó a revelar.

“A mí la pandemia me dio en la madre y desde entonces… En todos los sentidos. Los momentos más terribles y los momentos más felices los viví en la pandemia. El más feliz fue el nacimiento de mi hijo y el más terrible fue que el COVID se llevó a mi mamá. Y desde el nacimiento de mi hijo me dediqué a mi hijo, me desconecté del medio y he batallado para conectarme otra vez“, dijo durante una conversación con una de sus compañeras.

Paulo ha trabajado en destacadas telenovelas. Sin embargo, en los últimos años parece que no le ha estado yendo muy bien y aceptar ingresar a este reality show va más allá de ser una figura pública. Recordemos que todos reciben un pago, aunque no resulten ganador de la temporada: “Estoy por necesidad aquí corazón prácticamente”.

A su vez, ese no es el caso de todos porque Maripily Rivera ha declarado que fuera de la casa recibe una gran suma de dinero por sus emprendimientos.

Fans de Paulo Quevedo reaccionaron

“Wao te admiraba y ahora escuchándote te admiro más, Paulo eres increíble”, “Un guerrerazo Paulo bello! Te mereces todo, muchas bendiciones y éxitos”, “En pocas palabras necesita el dinero para vivir así de simple por eso entró porque necesita chamba”, “Ya había dejado de ver la casa, pero con la entrada de Paulo la estoy viendo de nuevo”, “Ellos me dan flojera de verdad me quedo con los que ya estaban”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

