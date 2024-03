La Casa de los Famosos 4: Paulo Quevedo es el nuevo líder y sube a la suite con Lupillo Rivera

“Parrillada en vivo” es el nombre de la dinámica del líder que jugaron en la semana nueve dentro de La Casa de los Famosos 4. La primera ronda nos dejó a Paulo Quevedo como finalista. De los siguientes grupos quedaron: Alana Lliteras, Ariadna Rodriguez y La Bronca.

La Casa de los Famosos 4: ¿Quién será el siguiente habitante que perseguirá eliminar el cuarto tierra?

Ojo, hoy hubo un aviso muy importante, y es que hoy el líder subirá a la suite con quien el público elija. Es decir, si gana Ariadna los fans están dispuestos a votar porque junto a ella vaya Lupillo Rivera.

Es más, una vez se obtuvieron los nombres de los cuatro finalistas, el público en el 24/7 empezó a armar las parejas que podrían acompañarlos antes de votas:

Alana – Serrat

Paulo – Lupillo

Ari – Lupillo

Bronca – Cristina

Así se vivió la final para elegir al líder de la novena semana

Paulo Quevedo entró demostrando que él sí será un líder para el cuarto fuego, que ahora se ha auto-nominado “aire”.

La estrategia de éste no ha sido dominar ni imponer, sino fluir con la marea dentro de la casa, por esta razón ha aceptado que tierra y agua no abrirán sus puertas para recibir a ninguno de los nuevos, por ende jugará con un equipo que fingirá no estar unidos, pero al final votarán, nominarán y crearán estrategias como un fuerte unido de cara al público más no a la casa.

Ahora, quién subió junto a Paulo a la suite. La decisión la tomó el público y estos votaron por: Lupillo Rivera.

