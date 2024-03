Productores habrían ofrecido el papel de James Bond a Aaron Taylor-Johnson; esperan la respuesta del actor

Luego de la finalización del ciclo de Daniel Craig como James Bond, el actor Aaron Taylor-Johnson se habría convertido en el principal y único candidato para dar vida al agente más famoso del cine.

De acuerdo con el medio inglés The Sun, el intérprete de “Bullet Train” habría sido elegido por Eon Productions, principal productora de las cintas del personaje creado por el escritor Ian Fleming en 1952, por sobre otros candidatos como Idris Elba, Henry Cavill, Cillian Murphy, James Norton, entre otros.

La oferta formal está sobre la mesas y están esperando a que responda” Eon Productions – Productora

🇬🇧 | Al actor Aaron Taylor-Johnson se le ha ofrecido el papel de James Bond, reemplazando a Daniel Craig, informa The Sun.

Habemus James Bond

De acuerdo con lo revelado por el mismo diario, la oferta para dar vida al espía británico solo espera la respuesta del intérprete de “Godzilla”: “Bond es un trabajo para Aaron, en caso de que desee aceptarlo”.

Por la razón anterior, las mismas fuentes señalan que Eon Productions tiene confianza plena en que el actor firme el contrato durante los siguientes días para hacer oficial el anuncio. Vale la pena mencionar que desde la salida de Craig, quien dio vida a James Bond, de 2006 a 2021, a través de cinco cintas: “Casino Royale”, “Quantum of Solace”, “Skyfall”, “Spectre” y “No Time To Die”, Aaron Taylor-Johnson se convirtió en uno de los principales candidatos a sustituir a Daniel.

Incluso, en semanas previas a la reciente noticia de The Sun, el intérprete de “Kick-Ass” y “Kick-Ass 2” reveló, a través de una entrevista, sentirse “encantado” y “maravillado” de que la gente lo vea como el nuevo James Bond.

Con 33 años de edad, el actor nacido en Inglaterra cuenta con una larga trayectoria y experiencia dentro del cine de superhéroes o acción gracias a cintas como “The Avengers: Age of Ultron”, “Sherlock Holmes”, “Bullet Train”, “Kick-Ass”, entre otras.

Sin embargo, también ha formado de otras grandes cintas que le han permitido mostrar sus dotes histriónicos como en “Anna Karenina”, “Nowhere Boy” así como en “Nocturnals Animals”, película por la que obtuvo un Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto.

Aaron Taylor-Johnson participó recientemente en la cinta “Bullet Train”. Crédito: Cuenta Oficial de X de Bullet Train | Cortesía

Respecto a su vida personal, el inglés permanece casado con la directora Sam Taylor-Wood desde el año 2012, y con quien ha procreado a dos niños.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las mismas fuentes, Eon Productions ya se encuentra trabajando en un guion para lo que será la nueva película del agente inglés, la cual, presuntamente, sería filmada en los icónicos estudios Pinewood Studios en el condado inglés de Buckinghamshire.

Hasta el momento, Eon Productions o el equipo de Aaron Taylor-Johnson han decidido guardar silencio respecto a las recientes filtraciones.

