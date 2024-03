Santi Giménez es autocrítico con su desempeño en la selección: “No he rendido como en mi club”

Uno de los delanteros más cotizados en Europa actualmente es el mexicano Santiago Giménez. El joven ariete de 22 años lleva 24 goles en 35 partidos en lo que va de temporada con el Feyenoord y ya empieza a despertar interés por los grandes clubes del viejo continente.

Sin embargo, Giménez aún tiene una gran deuda pendiente y es destacar con la selección mexicana. Pues el delantero no ha podido ganarse un lugar indiscutido en el once titular del “Tri” y su cuota goleadora apenas es de cuatro tantos en 24 partidos, dos de esos goles en encuentros amistosos.

El propio Giménez está consciente del bajo rendimiento que tiene vistiendo la casaca de su país. Algo que pretende mejorar de cara a las semifinales de la Liga de Naciones y la Copa América 2024.

Incluso hace poco en una entrevista para TUDN el “Bebote”, como suelen apodarle, fue autocrítico y señaló la gran deuda que tiene consigo mismo en ganarse un lugar en el equipo titular de la selección mexicana.

“Me ha faltado ganarme esa titularidad, pues me ha tocado y no he rendido en la selección como he rendido en el club. Cada partido en la selección es una oportunidad para demostrar”, comentó el delantero del Feyenoord durante la entrevista.

El mexicano mantiene una gran racha goleadora con su club. Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Actualmente la selección mexicana pasa por un momento de reestructuración. Pues luego de no poder pasar de fase de grupos en la Copa del Mundo, despidieron a su entrenador Gerardo “Tata” Martino y su nuevo DT Jimmy Lozano tiene menos de un año en el cargo.

Este cambio de rumbo en el equipo parece haber afectado el rendimiento del jugador en el esquema de juego mexicano. Además puntualizó que haría falta más comunicación entre sus compañeros.

“Yo creo que me ha costado el cambio drástico de juego y de compañeros. No digo que sean más o menos buenos que acá, pero debemos tratar de tener un poco más de comunicación, de entendernos un poco más en la cancha”, explicó el delantero.

México enfrentará a Panamá este jueves para buscar un cupo a la gran final de la Liga de Naciones de Concacaf. Además en lo personal, Giménez intentará debutar como goleador en este torneo, pues en siete encuentros no ha podido batir las redes.

“Vamos por buen camino. Trato de ser paciente, soy joven y cuando me toque vestir la verde la voy a hacerlo como siempre lo he hecho, con todo el corazón”, cerró uno de los máximos goleadores de la Eredivisie esta temporada.

