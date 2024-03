“Chucky” Lozano sobre Gerardo “Tata” Martino en la selección mexicana: “Nos trataba como niños”

Hirving “Chucky” Lozano, futbolista mexicano del PSV Eindhoven, mencionó que hubo tensiones con Gerardo “Tata” Martino, exentrenador de la selección de México, que afectaron tanto su desempeño como el de sus compañeros en el Mundial de Qatar 2022.

“Yo creo que fueron muchos cambios en todos los sentidos, fue un cambio de generación, un cambio de muchas cosas. La verdad que para mí hubo muchos tropiezos, de cómo manejar en todos los sentidos a la Seleccion.

En una entrevista con TUDN, Lozano dijo que fue difícil tener una buena relación con Martino y que él y su equipo trataban a los jugadores “como niños”, creando un ambiente similar al de una disciplina militar.

“El ‘Tata’, para mí la verdad, nunca hubo una buena conexión del cuerpo técnico con los jugadores, porque la verdad es que nos trataban como niños chiquitos, era como ir a los militares, y todo eso, y manejar así al grupo, creo que fue un error muy grande, que para mí la verdad hubieron algunas decisiones de su parte que no fueron las correctas en mi opinión”, sentenció.

💣💥 @AldoFariasGzz explotó contra @DavidFaitelson_ por la actitud de los seleccionados mexicanos 💥



🗣️ “Estos jugadores se hicieron fama de parranderos y por eso el comportamiento militar del ‘Tata’”



🔴 En vivo TUDN pic.twitter.com/7lWrvJgLPk — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 20, 2024

Lozano considera que lo ocurrido en el Mundial fue el punto culminante de estas tensiones. También admitió que tuvo dificultades después del torneo, al regresar al Napoli, ya que su ánimo se vio afectado por lo sucedido en Qatar, aunque no lamenta sus acciones individuales.

“La verdad es que el Mundial fue la gota que derramó el vaso, en lo personal, yo me fui muy satisfecho porque di mi máximo como siempre, tanto así que pueden ver las estadísticas, la verdad que decepcionado, porque no merecía eso México, yo iba con mucha ilusión, la verdad lo vivía al máximo, pero fue una decepción muy grande, yo viví un mes complicadísimo cuando regresé del Mundial al Napoli, porque no tenía ganas de nada, fue un periodo muy complicado, creo que fue ese tiempo para meditar y ver qué era lo que había hecho, y la verdad es que fue difícil ese Mundial”, dijo.

Respecto al Mundial 2026, que se celebrará en México, Lozano no quiso comprometerse con un pronóstico específico, pero destacó la importancia de tener armonía en todos los aspectos dentro del equipo nacional para ese torneo. Además, expresó su disposición a compartir su experiencia y ayudar a los jugadores jóvenes.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta se unirán como embajadores para el Mundial 2030

–Corrupción en el fútbol de Costa Rica: Sancionan por 10 años a club y dirigentes por amaño de partidos

–La Copa Libertadores concederá tres cupos al Mundial de Clubes 2025: Sudamérica ya tiene tres clasificados