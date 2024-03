Altair Jarabo revela si está lista para ser madre junto a su esposo

En una reciente entrevista con el medio Mezcal TV, la actriz Altair Jarabo decidió sincerarse y responder abiertamente ante la pregunta sobre si ya está lista para convertirse en madre junto a su esposo Frederic García, luego de dos años de que la pareja contrajo matrimonio.

“Por el momento no, estoy estirando la liga lo más posible. Disfruto mi carrera, disfruto mi independencia, disfruto mi individualidad”, reveló la actriz de 37 años de edad.

Para finalizar, recalcó que ser mamá representaría una gran responsabilidad, decisiones y cambios dentro de su vida que aún no está dispuesta a afrontar.

“Es algo que me tomaré muy en serio, es una decisión que no solo yo me la he tomado con muchísimo cuidado. Creo que es una responsabilidad muy grande y hay que hacerla si estás híper-mega convencida”, aseguró.

Por otra parte, Altair Jarabo también habló sobre su nuevo proyecto en televisión, la telenovela “El Amor no tiene Receta”, donde da vida a la villana Ginebra.

“Es un logro y un momento que le comparto a mi Fred; él me apoya siempre. En la mañana me dijo: ‘mi amor, vas a ir a presentar tu proyecto, ¡felicidades!’. Creo que siempre es un acto de amor apoyar a tu pareja en el proyecto en el que esté, y eso en sí es un gran gesto cariñoso”, contó.

