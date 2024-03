Ariadna Gutiérrez rompe en llanto en ‘La Casa de los Famosos 4’ luego de pelea con Maripily Rivera

Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana, rompió a llorar este 20 de marzo en ‘La Casa de los Famosos 4’ porque se sintió humillada por Maripily Rivera, su compañera del cuarto Tierra.

Durante una conversación con Lupillo Rivera, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh se mostró cansada por la forma en la que la boricua habla.

Entre lágrimas, la ex reina de belleza indicó: “Por todo nos humilla, o sea, a la primera nos humilla horrible, ¿hasta cuándo?”.

Ante esto, su compañero Clovis reaccionó y coincidió con su opinión, pues considera que en muchas ocasiones les habla de mala manera: “No, se siente feo, no imagínate, estamos aquí comiendo, y viene y grita desde allá”.

El galán del reality show añadió: “Se supone que somos una familia, per ella no quiere formar parte de la familia, solamente cuando le conviene. Todas las actividades siempre las proponemos, ella es la que se aparta”.

Previo a esto, Lupillo Rivera también se había mostrado cansado de la actitud del ‘huracán boricua’ y desde hace unos días ha tenido fuertes encontronazos con ella.

En los comentarios hubo varias reacciones a este momento, sobre todo porque Ariadna Gutiérrez se ha mostrado como una mujer fuerte.

Otros escribieron: “Bueno, también digo que las lágrimas de Ariadna me las creo cero”, “Sí, a mí me tiene harta Maripily, ya me imagino cómo han de estar ellos, que la tienen que soportar todos los días”.

Dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’ Maripily Rivera es de las más frontales y eso le ha traído algunas diferencias con varios habitantes, incluyendo a compañeros dentro del cuarto Tierra.

Sin embargo, hay también otra realidad y es que la boricua tiene un fuerte apoyo de la gente, algo que se ha notado en las ocasiones que ha estado nominada y, por decisión del público, se ha mantenido dentro de la competencia de la cadena de televisión Telemundo.

