Canelo Álvarez pide más de $150 millones de dólares para pelear con David Benavídez

Ya está todo preparado para que Saúl “Canelo” Álvarez defienda sus cuatro cinturones de la categoría supermediano ante su compatriota mexicano Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Sin embargo, la pelea que todo el mundo del boxeo quería ver no era ante Munguía, sino ante David Benavídez. Quien es el actual campeón interino del peso. El propio Canelo no quiso concretar una pelea ante el “Bandera Roja”, por lo que fue duramente criticado.

El tapatío alegó que sea cual sea su rival siempre existirán críticas al respecto. Además dejó claro que Munguía se ganó el lugar para ser su retador en la primera pelea de 2024 para el campeón indiscutido del peso supermediano.

El Canelo Álvarez subirá al ring ante Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

A Canelo le han llovido las críticas desde que anunció a Munguía y no a Benavídez para su pelea. Pero el mexicano no se ha quedado callado ante los comentarios y ha dejado en claro que no tiene nada que demostrar ante Benavídez.

“Yo no necesito pelear con nadie. No necesito probarle nada a nadie, nada. Recuerdo cuando esto pasó con otras personas, y ahora pasa con David Benavídez”, comentó Álvarez recientemente en una entrevista para Fight Hub TV.

Pero Canelo también dejó muy claro cuál sería el requisito con el cual sí aceptaría una pelea contra el “Bandera Roja” y sería netamente económico. “Pero si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice: ‘Te ofrezco $150 o $200 millones de dólares’, esa sería la única razón por la que pelearía con él”, enfatizó el boxeador de 33 años.

Además el tapatío dejó en claro que en ningún momento recibió una oferta del equipo de Benavídez para pelear contra él. “Tal vez, quien sabe, pero él no trajo nada a la mesa para mí. Pero no, nunca, nunca, nunca se recibió oferta. No que yo sepa, y yo sé todo”, respondió Canelo.

Y es que hace algunos meses Benavídez comentó que desde su promotora le hicieron llegar una propuesta a Canelo para pelear por $45 millones de dólares. Sin embargo, según el equipo de Benavídez, jamás recibieron respuesta por parte de Álvarez.

