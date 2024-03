David Benavídez lanza dardo contra el Canelo Álvarez: “Ojalá te sobre dinero para que te compres huevos”

El boxeador mexicano David Benavídez decidió pronunciarse sobre la actualidad del peleador y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por no haber aceptado enfrentarse contra él en el combate que protagonizará ahora el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, contra el también azteca Jaime Munguía para exponer sus títulos mundiales.

Por medio de sus redes sociales el pugilista decidió enviarle un duro mensaje al Canelo Álvarez al asegurar que el Canelo sólo lo enfrentaría si le ofrecieran sobre la mesa la cantidad de $200 millones de dólares; asimismo destacó que al tapatío le falta valor para poder estar en un cuadrilátero contra él por temor a ser derrotado.

“Si no tengo nada que ofrecerte, ¿por qué estás pidiendo 150-200 millones para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos”, escribió Benavidez.

Es importante destacar que Benavídez, quien era el retador mandatorio del Canelo en las 168 libras por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió subir hasta las 175 libras al no recibir una respuesta por parte del equipo del campeón supermediano para enfrentarse en Las Vegas a cambio de los $55 millones de dólares en ganancias que le ofreció su padre José Benavídez.

Las palabras de Benavídez surgieron a unas declaraciones realizadas por el tapatío recientemente para According To Boxing, donde el Canelo destacó que la oferta del ‘Monstruo Mexicano’ no le resultó interesante.

“Tal vez, quien sabe, pero él no trajo nada a la mesa para mí… pero si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice: ‘Te ofrezco 150 o 200 millones de dólares’, esa sería la única razón por la que pelearía con él porque lo único que aporta son 25 libras más”, comentó el azteca.

