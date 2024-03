La Casa de los Famosos 4: Los fans estallan en contra de Maripily y la acusan de traicionar a tierra

El tema “Maripily” en La Casa de los Famosos 4 es ciertamente complicado. Al día de hoy ella no ha traicionado a su equipo en temas de nominación. La boricua siempre ha apoyado las estrategias de su cuarto y ha sido leal a éste bajo esta dinámica. Sin embargo, el público y ahora los mismos habitantes han visto cómo ella ha sostenido conversaciones con todos los miembros del show alegado que juega en solitario y exponiendo a muchos de sus “amigos”, dejándolos en “problemas” con los habitantes.

En estos momentos está bajo un delirio de persecusión que no sabe cómo controlar, cree que los de su cuarto la quieren nominar por estrategia pidiendo los votos de agua, pero esto no ha pasado como tal. Pero ella en su desesperación sí está dando nombres de personas de su cuarto que no han parado de ir al SUM. Recordemos que los que siempre caen en nominación son: Clovis, Rodrigo y Ariadna.

Aquí un video en donde se puede ver la molestia clara de Maripily y las dudas de ésta con respecto a su cuarto. Dudas que ellos han querido aclarar y ella no ha querido escuchar:

Hemos visto cómo Thalí García, durante las tres semanas que formó parte del proyecto dentro de la casa fue víctima, en gran medida, por las conversaciones que Maripily Rivera sostuvo con las habitantes del cuarto fuego. Ahora lo mismo ha sucedido con Ariadna Gutiérrez, a quien también ha empezado a atacar dentro y fuera de su propio cuarto.

Aquí el video de la discusión de Ariadna y Maripily:

Lastimosamente aquí ha habido un tema común: tanto Thalí como Ariadna han contado con las atenciones y amistad de Lupillo Rivera. Algo que Maripily consciente o inconscientemente siempre ha buscado dentro de la casa y de su cuarto, que al día de hoy no ha sucedido.

“El Toro del Corrido” nunca se ha mostrado atraído por la boricua y hacía ella sólo ha dirigido amistad y respeto, más no atenciones de cariño como con las antes mencionadas.

Algunos fans creen que lo único que motiva a Maripily en este sentido son los celos. Esta vez, con todo lo que está pasando el público está opinando fuertemente en contra de Maripily, este es un comentario real de una seguidora del show y del cuarto tierra: “Maripily Rivera tiene un delirio de persecución, piensa que todos la van a traicionar, no confía en nadie… Ella no es leal, no es frontal -y- va hablando de su equipo con todo el que se le cruce: con melaza, la bronca, ahora Paulo. Es algo que si ella fuese madura he inteligente se daría cuenta y debería trabajar en eso”.

“Quizás ha vivido muchas traiciones… la cosa es que ella leal no es. No he visto a Clovis hablar con otros sus inconvenientes internos, tampoco a Romeh, ni Ariadna… tampoco a la Divaza y mucho menos a Lupillo ir con los de otro cuarto a contar sus rollos internos. Siempre es ella la que va contándole a todos e inventándose falsas conspiraciones en su contra. ¡Pobre mujer!, pero definitivamente el grupo estará mejor sin ella. Ya ellos lo intentaron todo, pero no se puede ayudar a quien no quiere ayuda”.

Ahora bien, otro punto que hay que considerar es que después de una gala de salvación, la puertorriqueña siempre cae en estos baches emocionales que tensan mucho la relación dentro de su cuarto.

Los días martes y miércoles en tierra siempre viven momentos de tensión originados por los bajones emocionales o el mismo estrés de la competencia que logran generar en Maripily crisis de inseguridad que la llevan a atacar a los únicos que siempre han sido fiel con ella. Fieles, porque como ella misma, ellos nunca la han nominado.

El público ha comenzado a utilizar en contra de Maripily palabras fuertes y negativas para describir su juego. Hay quienes la tachan de “traidora” y otros creen que ella es la “manzana podrida” del cuarto tierra.

Hoy es jueves de nominación. Tierra tiene clara su estrategia, pero no saben con exactitud qué es lo que hará Maripily Rivera. Divaza, Clovis Nienow, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera están realmente decepcionados, desilusionados y reflexionan que están cansados de vivir siempre los mismos problemas con Rivera, semana a semana.

El público quiere que Maripily entre al SUM y muchos se están organizando para no votar por ella. Sin embargo, también hay que recordar que la boricua cuenta con una gran cantidad de apoyo por parte del público puertorriqueño, ni siquiera los grandes analistas que siguen La Casa de los Famosos 4 a través del 24/7 y de las galas sabrían decir qué pasaría si cayeran en el SUM Lupillo, Adame y “El huracán boricua”.

