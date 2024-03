Niurka rompe el silencio respecto a la inclusión de su nombre por Bad Bunny en la canción “Andrea”

Tras poco menos de 2 años del lanzamiento de la canción “Andrea”, del puertorriqueño Bad Bunny, la modelo cubana Niurka Marcos rompió el silencio respecto a la inclusión de su nombre en dicha composición.

Niurka Marco’/ A la buena, beso y abrazo/ A la mala, botellazo, sin soltar el vaso”.

A través de una entrevista, la cantante reveló sentirse halagada por formar parte de la canción de Bad Bunny debido a que, de acuerdo con Marcos, la frase entera representa muy bien su carácter ante diversas situaciones: “Para mí, lo que tiene el valor agregado a que me haya mencionado, me estudió, me define muy bien ‘por las buenas besos y abrazos, pa la mala a botellazos, sin soltar el vaso”.

De acuerdo con la también actriz, fue su hijo, Emilio, quien le mencionó que había sido incluida en la canción de Bad Bunny a través de una llamada. Finalmente, Niurka mencionó sentirse orgullosa de ser vista como una representante del género femenino así como una mujer empoderada y guerrera a través de la canción.

La verdadera historia de “Andrea”

Lanzada dentro del álbum “Un Verano Sin Ti” en 2022, la canción “Andrea”, una colaboración entre Bad Bunny y Buscabulla, integrado por Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle, cuenta la historia Andrea Ruiz, una mujer, de 35 años, víctima de un feminicidio en 2021 en Puerto Rico.

Aunque el mismo Bad Bunny no ha confirmado la historia de fondo de la canción, un gran número de usuarios han relacionado el tema con la historia de Andrea debido a la gran cantidad de referencias en la composición con la vida de la puertorriqueña. De acuerdo con los reportes oficiales, Andrea denunció a su ex pareja, Miguel Ocasio, quien se desempeñaba como agente de seguridad, en dos ocasiones por violencia.

Luego de su separación, tras 8 años de relación, su ex pareja la acosó y siguió al grado de amenazarla con difundir fotografías íntimas si no cumplía con sus demandas. A pesar de las pruebas, el juez del Tribunal de Caguas decidió no brindar protección a Andrea, quien fue encontrada calcinada en un bote de basura en la carretera semanas después.

Tras el feminicidio, Ocasio fue detenido y se declaró culpable. Esto ocasionó que fuera culpado de asesinato en primer grado y destrucción de pruebas. Tras 3 meses en prisión, Ocasio finalmente se suicidó.

Cabe mencionar que en la canción de Bad Bunny se puede escuchar: Quiere quedarte en PR/ No irse pa’ningún estado/ Pero todo se ha complicado/ Como si ser mujer/ Fuera un pecado”. De igual manera, “Andrea” incluye frases como: “Ey, ella no quiere una flor/Solo quiere que no la marchiten/ Que cuando compre pan, no le piten/ Que no le pregunten que hizo ayer”, claras referencias a la violencia generalizada que viven las mujeres hoy en día.

De igual manera, es importante recordar que los mismos Buscabulla dedicaron el tema, a través de su cuenta de Instagram, a “todas las mujeres de esta compleja y bella isla caribeña”.

