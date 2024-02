Salvador Zerboni estalla contra Niurka Marcos, pero aclara que él intentó arreglar las cosas

La relación entre Niurka Marcos y Salvador Zerboni durante su participación en el reality ‘La casa de los famosos’ fue conflictiva. Según el mexicano, él fue objeto de múltiples agresiones por parte de la cubana. Además, él asegura que la vedette lo maltrataba y lo insultaba constantemente.

“Cada quien habla como le va en la feria. Me fue muy mal con (Niurka Marcos), me trató muy mal y por eso le puse ‘pasada de moda’. Pero, en realidad, no tengo nada personal con ella“, mencionó el actor durante un encuentro con la prensa.

Salvador Zerboni siente que Niurka Marcos ya no aporta al mundo del entretenimiento. / Foto: Mezcalent.

Zerboni reiteró su opinión sobre Marcos, llamándola “pasada de moda”. Afirmó que no entiende por qué algunas personas todavía la consideran relevante en el mundo del espectáculo. El mexicano cree que la actriz ya no tiene nada nuevo que ofrecer y que su estilo es obsoleto.

“Un comentario que fue para su nuera (Leslie Gallardo). Su nuera se había comportado de una manera muy agresiva, muy vulgar, gritó mucho, fue muy exuberante. Entonces, mi comentario fue de ‘Uy, esta es del clan de la ‘pasada de moda’ (Niurka)’. Porque eso fue lo que me pasó con esta señora dentro de La casa de los famosos, a mí, en particular, que me gritó mucho, me sobajó. Fue muy grosera, muy vulgar conmigo“, agregó.

Niurka Marcos hasta el momento no ha respondido a los comentarios de Salvador Zerboni. / Foto: Mezcalent.

Estas declaraciones refuerzan la tensión que existió entre ambos durante su tiempo juntos en el reality. Sin embargo, Marcos aún no ha respondido a los comentarios de Zerboni, por lo que no sabemos cuál será su reacción ante estas críticas.

“Entonces, la pusimos como ‘pasada de moda’. Y como tienen esta similitud de actitudes agresivas, violentas, por eso dije que es del clan de ‘la pasada de moda’. Conmigo fue muy violenta. Está todo grabado y se puede ver los gritos que recibimos, las agresiones. En algún momento, traté de hacer las paces; obviamente, me mandaron a volar, pero no pasa nada, eso ya pasó. Nada más que se revivió por todo este tema que estoy participando también en La casa de los famosos, soy uno de los panelistas, de los jueces”, dijo.

