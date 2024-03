Clavadista olímpico mexicano revela detalles sobre su OnlyFans: “Hay que romper el tabú”

El clavadista mexicano en la plataforma de los 10 metros sincronizados y cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Diego Balleza, sorprendió al mundo del deporte internacional luego de anunciar la apertura de su cuenta de OnlyFans con el objetivo de poder generar ingresos luego de sufrir la pérdida de su beca deportiva contra las disciplinas acuáticas por parte del Conade.

Ahora tiempo después el deportista olímpico ofreció una entrevista para Animal MX en el que aseguró que ha recibido una mayor cantidad de críticas positivas que terminan sobrepasando a las negativas por haber tomado la decisión de vencer contenido en OnlyFans; asimismo destacó que se siente bastante cómodo por este suceso debido a que demuestra el respaldo que poseen los atletas por parte de los hinchas mexicanos.

“Es una plataforma libre y debemos romper ese tabú de que es mala. Cada quien es libre de hacer lo que quiera en sus redes sociales y no debe haber una represalia”, manifestó Diego Balleza en sus declaraciones.

Balleza resaltó que desde hace mucho tiempo él había sentido la inquietud por vender contenido con el objetivo de generar mayores ingresos económicos para poder costear todos los gastos en sus viajes y competencias; sin embargo sostuvo que la decisión del Conade para retirar las becas a los deportes acuáticos lo terminó impulsando para poder realizarlo.

“Ya lo tenía pensado desde hace mucho, quedaba esa incertidumbre de «lo abro o no lo abro”, pero por la situación que estamos pasando los deportistas acuáticos decidí abrirlo. Fue el factor X y, afortunadamente, me ha ido bien“, destacó el clavadista que aspira colgarse una medalla olímpica.

Diego, de 28 años, sostuvo que las críticas positivas por parte de los aficionados y especialmente de su familia le permitieron sentirse mucho mejor para poder continuar con esta actividad para vender contenido a través de OnlyFans.

“La verdad ha habido críticas buenas como malas, es normal, es válido porque todos tenemos libre expresión, pero en lo personal dentro de la plataforma de OnlyFans todas han sido buenas críticas. Por parte de mi mamá, mis hermanos y mi familia, todos se ríen, lo tomamos como broma y me dicen «a ver cuándo me mandas una mensualidad gratis» y cosas así, tratamos de pasarla bien, no pasa nada”, concluyó.

Es importante recordar que el Conade, dirigido por Ana Gabriela Guevara, entró en conflicto desde hace más de un año con la Federación Mexicana de Natación (FMN) y el World Aquatics, antes llamada Federación Internacional de Natación (FINA); este hecho generó la eliminación de las becas para los atletas de alto rendimiento en las competencias acuáticas al no tener el respaldo de los organismos internacionales, lo que también representó la cancelación de los salarios de entrenadores.

