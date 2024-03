Luis de la Fuente tras la derrota de España: “Teníamos un rival muy poderoso enfrente”

El director técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, se mostró respetuoso luego de la derrota 1-0 que sufrió su equipo en el partido amistoso contra la selección de Colombia en el estadio Olímpico de Londres tras un impresionante gol de James Rodríguez que afectó todo el esquema de juego de los europeos para perder un invicto de seis victorias; por su parte el combinado nacional cafetero alcanzó ya los 17 triunfos de manera consecutiva bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Este juego representó además la primera vez en la historia que la selección de Colombia derrota a España, lo que demuestra el importante crecimiento deportivo de los suramericanos en los últimos años; posterior al juego el estratega español habló sobre la derrota que sufrieron ante Colombia y detalló que se enfrentaron a un “rival muy poderoso” que se encargó de controlar el juego durante gran parte de los 90 minutos y que esto mismo fue lo que les permitió poder conseguir la victoria.

“No es agradable perder ningún partido, y habíamos perdido esa costumbre. Teníamos un rival muy poderoso enfrente. Me quedo con lo positivo, hemos tenido 35 minutos muy buenos y en la segunda parte hemos perdido el control”, expresó De la Fuente en sus declaraciones al alegar que sólamente se queda con los primeros 35 minutos del encuentro amistoso y a partir de ahí trabajarán para mejorar los puntos débiles mostrados en el campo de juego.

“En el primer tiempo nos ha ido muy bien, pero en el segundo nos han sacado del partido, no hemos podido combinar, se han distanciado las líneas, después del gol nos ha costado reaccionar”, agregó Luis de la Fuente a los medios de comunicación.

El director técnico español también aprovechó la oportunidad para destacar el juego realizado por Luis Díaz y James Rodríguez, a quienes consideró como los principales responsables para que el cuadro cafetero consiguiera la victoria en la ciudad de Londres y así pudieran mantener su invicto.

“Un jugador determinante ha sido la aportación de James que ha interpretado muy bien el pase a la profundidad de Luis Díaz. Los debuts no han sido de manera caprichosa. No nos gusta perder, pero la lectura interna es bastante positiva. Los buenos futbolistas no son incompatibles, pueden jugar con cualquier sistema siempre que mantengamos nuestra idea, no interpretéis esto como una probatura, era un plan para competir”, concluyó.

Las selecciones de España y Colombia se están preparando con este tipo de partidos para participar en la Eurocopa y en la Copa América de 2024 respectivamente, competencias en las que esperan poder levantar el título de campeón y para eso deben seguir trabajando contra los mejores equipos del planeta para poder analizar los puntos fuertes débiles y fuertes que poseen.

