Dinamita Márquez habla sobre la millonaria cifra que pide el Canelo Álvarez para enfrentarlo

El reconocido boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez sorprendió al mundo del boxeo con unas contundentes declaraciones que realizó contra su compatriota y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, por haberse negado a la pelea contra el ‘Monstruo Mexicano’ David Benavídez a pesar de ser el rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Estas palabras surgieron debido a las declaraciones que realizó el Canelo Álvarez al asegurar que sólo aceptaría un combate contra Benavídez si este le ofrecía la suma de $150 millones de dólares o $200 millones de dólares como un simple pretexto para no aceptar la solicitud de su equipo para poder enfrentarse en el cuadrilátero el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Creo que hay formas de poderse negar a combatir para una pelea o poder pelear con un rival y en este caso Benavidez, y esta es una forma de ellas. Pedir una cantidad exorbitante y decir casi casi ‘no quiero pelear’. Ahora se escuda de esa forma y creo que esa es la forma de poder decir ‘no quiero pelear”, expresó Dinamita Márquez durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV.

Es importante destacar que la pelea entre el Canelo Álvarez y David Benavídez no se ha llevado a cabo debido al rechazo por parte del equipo del campeón indiscutido de los supermedianos para aceptar el enfrentamiento, el cual se ha convertido en la mayor solicitud de los últimos años por parte de los fanáticos y especialistas del boxeo mundial al considerar que estas dos figuras darían una de las mejores exposiciones deportivas de los últimos años.

“Es la forma más fácil de poder salir” y no pelear. Es la forma de pedir una cantidad tan grande para decir no, no se puede. Los promotores y la gente que está envuelta en esto va a decir ‘¿cómo te vamos a pagar eso’?. No hay forma de poder pagar eso. Es la forma más fácil de poderse salir y no combatir con un peleador y en este caso me refiero a Benavidez”, destacó Márquez.

“Mira, creo que de alguna forma cada quien defiende su derecho, cada quien defiende lo que tiene que defender. Si Canelo dice que no quiere la pelea porque Benavidez sube 20 o 25 libras, aquí lo importante es que si Benavidez marca las 168, no importa lo que después suba de peso, está marcando las 168. Él (Canelo) también ha usado las ventajas, también ha aprovechado eso, ha puesto cláusulas de rehidratación y creo que de alguna forma no está peleando en una igualdad de circunstancias”, agregó.

Para finalizar, el exboxeador mexicano destacó que lo más importante es que ambos cumplan con el peso estipulado un día antes de la pelea; aunque afirmó que es importante que si Benavídez sube 225 libras debe tener mayor fortaleza y velocidad.

“Aquí lo más importante es que los boxeadores cumplan con el peso independientemente de si un peleador sube pesado o no, son estrategias. Por ejemplo, si Benavidez quiere subir 25 libras le conviene, la fortaleza, la velocidad que él está acostumbrado a pelear eso y hay otros que no suben tantas libras por qué, por el estilo que quieren usar en una pelea la velocidad los pasos laterales son muchas cuestiones creo que de alguna forma lo más importante en un peleador es que marquen el peso el día del pesaje 168 libras si la pelea va a ser en peso súper mediano es lo correcto”, concluyó Dinamita.

