Julián Gil revela que Fernando Colunga nunca le contó que iba a ser papá a pesar de trabajar juntos

A pesar de la diversidad de rumores que señalan que Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres el pasado 1 de marzo, el también actor y amigo de Colunga, Julián Gil, reveló que el protagonista de “El Maleficio” no le reveló nada respecto a este importante aspecto en su vida.

Durante su más reciente entrevista, Gil confesó que desconoce la variedad de rumores respecto a la paternidad de Colunga debido a que durante el final de “El Maleficio”, producción en la que trabajaron juntos, ambos se textear para darse las gracias por trabajar lado a lado pero no se hizo mención sobre el supuesto debut como papá por parte de Fernando Colunga.

Pues no hemos hablado de eso (el nacimiento del hijo de Fernando Colunga), nos vimos al final de la novela, nos texteamos para darnos las gracias, yo, en mi caso, para darle las gracias por tener la oportunidad de trabajar con él” Julián Gil – Actor

Julián Gil es gran amigo de Fernando Colunga desde hace años. Crédito: Mezcalent

Permanece en incógnita la paternidad de Fernando Colunga

A pesar de no tener información fidedigna sobre la tan comentada paternidad de Colunga, con quien mantiene una amistad fuera de cámaras, Julián Gil aprovechó el momento para felicitar al nacido en la Ciudad de México: “De ese tema personal no sé nada ni me atreví a preguntarle, pero si es papá, muchas bendiciones para él”.

Vale la pena mencionar que luego de que se revelara hace unos días que Fernando Colunga y Blanca Soto se habían convertido en padres de un pequeño, diversos compañeros de reparto del actor reaccionaron a la noticia.

En primera instancia, la compañera de Colunga en “El Maleficio”, Chantal Andere, reveló, durante una entrevista, que mandó un mensaje de felicitación a su ex compañero de producción deseándole lo mejor. Sin embargo, y de acuerdo con la misma Andere, Colunga no le había respondido el mensaje hasta el momento en que lo contó.

De igual manera, fue la actriz Leticia Calderón, quien compartió pantalla con Colunga en “Esmeralda”, la que confirmó la noticia al felicitar a Colunga y mencionar que el actor será un buen padre gracias a su compromiso que tiene con su salud, físico y en su trabajo.

Fernando Colunga fue severamente criticado por su actuación en “El Maleficio”. Crédito: Mezcalent

Según lo revelado por diversas fuentes cercanas al actor mexicano, este dio la bienvenida a su primer hijo el pasado 1 de marzo en un hospital privado de Florida. Sin embargo, el intérprete de “El Maleficio” habría hecho que los médicos y especialistas involucrados en el nacimiento firmaran un acuerdo de confidencialidad.

A pesar de lo anterior, también se reveló que el mismo Colunga formó parte de todo el proceso de alumbramiento al grabar cada instante e, incluso, cortar el cordón umbilical de su bebé. Hasta el momento, ninguno de los supuestos padres han brindado o dado mayor información al respecto.

Continúa leyendo

Julián Gil hace conmovedora publicación por el cumpleaños de Matías, su hijo con Marjorie de Sousa

Leticia Calderón felicita a Fernando Colunga y Blanca Soto tras rumores de que ya son papás

Fans de “El Maleficio” piden a la banda de metal inspirada en Fernando Colunga una canción sobre la serie