Las fotos de Selena Gómez en ropa interior que horas después decidió borrar

La famosa actriz y cantante Selena Gómez dejó sin aliento a los más de 429 millones de admiradores que tiene en su cuenta de Instagram al publicar unas fotos donde dejó apreciar sus voluptuosas curvas por unas horas, ya que después, al parecer se arrepintió y decidió eliminarlas de su perfil.

En las capturas que algunos internautas lograron conseguir y compartir en la red social X, la exchica Disney aparece mirando fijamente a la cámara, mientras posa usando un top color negro que llamó la atención de propios y extraños debido a que la prenda resalta su busto casi por completo.

Varios usuarios comenzaron a comentar que la intérprete habría retirado de sus redes las atrevidas postales por algunos comentarios que recibió sobre su aspecto físico, ya que quedó en evidencia el aumento de tallas y medidas que presenta actualmente en algunas partes de su cuerpo, mismas que supuestamente serían un efecto secundario de los efectos del tratamiento contra el lupus que padece.

Selena Gómez explica su aumento de peso por el lupus

Las apariciones de Selena Gómez siempre son comentadas en las redes sociales, donde muchas veces la estrella ha recibido mensajes desagradables sobre su apariencia. Pero lejos de quedarse callada, siempre responde con humor o con una buena explicación.

La realidad detrás del aumento de peso de la cantante y actriz se debe a la medicación que toma desde hace años por el lupus. “Tiendo a retener líquidos, y eso pasa muy a menudo“, explicó la intérprete en 2023 a través de un video que subió a TikTok, donde agregó que también que tiende a perder peso cuando no lo toma.

“Solo quería animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que esté pasando, que nadie sabe la verdadera historia. Quiero que la gente sepa que es preciosa y maravillosa. Sí, tenemos días en los que nos sentimos mal, pero prefiero estar sana y cuidarme, y mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré. Creo que son increíbles, eso sí. Definitivamente yo no soy eso”, finalizó.

