FOTO: Selena Gómez protagoniza la primera imagen de la serie secuela de “The Wizards of Waverly Place”

Luego de meses de especulaciones, rumores y fotografías respecto al inicio de producción de la serie secuela de “The Wizards of Waverly Place”, la cual traerá de vuelta a Selena Gómez como una adulta Alex Russo, así como al resto principal del elenco, la primera fotografía oficial de la comedia de fantasía estadounidense fue revelada.

En dicha fotografía, difundida a través de diversas redes sociales, se puede ver a Selena Gómez y su hermano en la serie, Justin Russo, interpretado por el actor David Henrie, sentados sobre un sofá de color amarillo.

Sin embargo, y a pesar del entusiasmo que provocó la revelación de la primera fotografía de la serie, un gran número de usuarios y seguidores de Selena Gómez y del mismo show, comenzaron a generar una diversidad de rumores y teorías sobre la historia que se podrá ver en la nueva producción debido a los rostros de tristeza y preocupación de Selena y David en la imagen.

¿Cuál será el rol de Selena Gómez en la nueva serie?

Aunque los detalles de la trama aún no son del todo claros, la revelación de la sinopsis oficial del show, hace unas semanas, dejó en claro que Selena Gómez solo formará parte de la serie de manera esporádica a través de un breve cameo en el primer capítulo.

Cabe recordar que, de acuerdo con la sinopsis, la secuela de “The Wizards of Waverly Place” se concentrará en la vida adulta de Justin Russo, quien luego de casarse y tener hijos, se verá envuelto en una complicada situación cuando una maga amateur llegue a su vida.

De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la producción, la intérprete de “Love One”, desempeñará el papel de productora dentro del show. Ante esto, no se descarta que pueda aparecer en otros episodios de la serie.

Además de la vuelta de Selena Gómez y David Henrie, la serie también contará con la participación de David DeLuise, como el padre de familia de los Russo, Jerry, así como de Maria Canals-Barrera, como Theresa Russo. En semanas anteriores, el mismo DeLuise publicó una fotografía con el elenco de la serie a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo del post fue la ausencia del hermano menor, Max Russo, interpretado por Jake T. Austin, en la fotografía. Ante esto, y debido a la poca información respecto a la serie, aún no se ha confirmado la vuelta del actor a la nueva producción.

A la par de su trabajo en la secuela de “The Wizards Of Waverly Place”, la cantante también se encuentra trabajando en la cuarta temporada de la producción de Hulu “Only Murders In The Building”, además de tener en puerta el inicio de producción de la biopic de la cantante Linda Ronstadt, a quien dará vida la actriz de origen latino.

