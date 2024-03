Segundo entrenador del Toluca afirma que algunos clubes de la Liga MX podrían jugar en la Serie A de Italia

Nuno Campos, asistente del entrenador del Toluca de la Liga MX, elogió al torneo mexicano destacando el gran nivel que tiene y lo comparó, hasta cierto punto, con la Serie A de Italia, en la que tuvo experiencia como segundo entrenador de la Roma entre los años 2020 y 2021.

“El Toluca podría competir en la Serie A de Italia, no tengo dudas. Y no sólo nuestro equipo, hay otros en México con calidad para jugar allá”, expresó Campos en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, sobre lo que ha visto en sus primeros tres meses en México.

En ese sentido, el asistente del entrenador Renato Paiva, calificó de “grata sorpresa” lo que ha visto en la Liga MX, aunque aclaró que ya había visto algo de esto en jugadores mexicanos con los que coincidió en el pasado.

“La experiencia en Toluca ha sido fantástica porque las condiciones del club son muy buenas; el nivel del fútbol mexicano para mí ha sido una agradable sorpresa, aunque la gran calidad de los jugadores ya la había visto con Héctor Herrera y Diego Reyes en el Porto”.

Entretanto, se refirió al hecho de que la liga mexicana esté ubicada en el puesto 36 del ránking FIFA y reconoció su desacuerdo con esto pues considera que el nivel es mucho mejor de lo que eso refleja.

“No sé qué criterios tienen, pero el campeonato de México no es el 36 del mundo. Si las personas que dicen eso conocieran mejor el campeonato de mexicano, los jugadores, los clubes, seguro que no iban a poner la liga en esa posición”, puntualizó.

Bajo la dirección de la dupla Paiva-Campos, los ‘Diablos Rojos’ han mostrado una de las mejores versiones de la temporada. Actualmente son terceros del torneo Clausura con la mejor ofensiva del torneo y la quinta mejor defensa, números que ha puesto a soñar a los fanáticos con ligar un título de liga tras más de 13 años de sequía.

Por otra parte, el asistente luso se refirió a la presión que genera el hecho de que el club tenga más de una década sin ganar la liga, y dejó saber que es algo muy diferente a lo que vivió cuando estuvo en la Roma.

“Para nosotros aquí la presión es el día a día; en los entrenamientos la ponemos para que los jugadores crezcan. Nuestra presión es con nosotros mismos; somos en México un gran club como lo es la Roma en Italia, pero nuestra presión consiste en trabajar para ganar el próximo partido“, puntualizó.

