Joao Cancelo rompe le silencio sobre su salida del Manchester City: “Fueron desagradecidos conmigo”

El actual defensor del FC Barcelona, Joao Canceló, rompió el silencio sobre su polémica salida del Manchester City y los problemas que tuvo con el entrenador español Pep Guardiola, dejando saber que no todo lo que se dijo fue verdad y que no se sintió valorado en el equipo inglés.

En una entrevista concedida al diario portugués ‘A Bola’, Cancelo afirmó que “el City fue un poco desagradecido conmigo”.

En ese sentido, se le preguntó por su controversial final de relación con Guardiola, al que nunca respondió cuando dijo que el jugador no era feliz en el club. “Tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardarmelo para mí. Prefiero saber que estoy diciendo la verdad, me siento realizado con lo que hice“, dijo.

João Cancelo e um desejo para o futuro: «Espero muito voltar ao Benfica»



Asimismo, se habló sobre las declaraciones del entrenador español en la que afirmó que el lateral portugués “no estaba contento” con uno de los partidos de sus compañeros Rico Lewis y Nathan Aké.

“¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador”, puntualizó el actual jugador del Barcelona cuya ficha pertenece a los ‘Sky Blue’.

Aunado a esto, Joao Cancelo afirmó que no se sitió valorado por el conjunto inglés y recordó que él siempre demostró su compromiso, incluso en situaciones difíciles de su vida fuera de las canchas.

“Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron, y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas”, completó.

Por otra parte, se le preguntó por qué no se unió a la celebración pública del tripleta alcanzado por el Manchester City, del cual él también era ganador puesto que estuvo media temporada en el club antes de irse cedido al Bayern Múnich.

“No seré hipócrita. No son los trofeos los que me dan valor, porque ya los tengo en casa. Mi hija, mi esposa, mi padre, que mi hermano esté bien y todo lo que quería a nivel personal… esos son los mayores logros. Los trofeos a nivel deportivo son el resultado del trabajo duro día a día durante toda la temporada. En esa Champions hice algunas asistencias en la fase de grupos, ¡pero tenía la sensación de que no había ganado!”, explicó.

Por último, dejó saber que no guarda ningún resentimiento al conjunto inglés y que, contrario a ello, les desea mucho éxito. “La vida sigue y deseo que todo vaya bien al City, porque mientras estuve allí disfruté de mi fútbol y del equipo. Siguen siendo el conjunto favorito para ganar la Liga de Campeones”.

