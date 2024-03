Hirving “Chucky” Lozano pide disculpas a la afición mexicana: “No se merecen esto”

Después de la reciente derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League, Hirving ‘Chucky’ Lozano, uno de los líderes de la Selección Mexicana, emitió disculpas a la afición que llenó el AT&T Stadium de Arlington.

“Venía a pedir una disculpa a todos los aficionados que no se merecen esto, agradecer el apoyo y una disculpa nada más”, expresó en zona mixta tras la segunda final consecutiva que México pierde ante Estados Unidos en dicho torneo.

‘Chucky’ Lozano adoptó una postura más crítica que algunos de sus compañeros al analizar el desempeño del equipo tricolor, considerando que no estuvieron a la altura de los ahora tricampeones de Concacaf.

“No fue nuestro día, nos fallaron muchas cosas, nos faltaron muchas cosas, eso pasa cuando no sales al cien por ciento y con un equipo así pasa esto”, dijo Lozano en declaraciones recogidas por TUDN.

“Vamos a seguir trabajando, lo que me corresponde voy a analizar lo que dejamos de hacer. No, en este momento no fuimos capaces de afrontar este partido y así es el futbol”, afirmó.

México acumula siete partidos consecutivos sin poder ganarle a Estados Unidos, sumando más de 491 minutos sin anotarle al acérrimo rival de Concacaf.

‘Chucky’ Lozano fue titular en la Final en Arlington, ocupando el puesto de Julián Quiñones, quien se ausentó por lesión muscular. Cabe destacar que Lozano no fue titular en la victoria del Tri sobre Panamá en las semifinales de la Nations League.

