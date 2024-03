Maduro oficializó su candidatura a la Presidencia de Venezuela, sin permitir un adversario fuerte

El gobernante venezolano Nicolás Maduro formalizó este lunes su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio ante el Consejo Nacional Electoral, sin permitir la postulación de un adversario fuerte.

Maduro, quien busca un tercer período en el poder desde que asumió en 2013, se presentó en la sede del ente electoral en Caracas, luego de participar en una marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo a su inscripción.

En sus palabras, expresó: “Estoy aquí para ratificar mi compromiso con el pueblo venezolano y con la revolución bolivariana”.

El líder chavista, de 61 años, se suma así a una lista de 10 políticos que han oficializado sus aspiraciones presidenciales, todos ellos presuntamente a favor de facilitar la “victoria” del chavismo. Según el canal estatal Venezolana de Televisión, 14 organizaciones políticas han postulado al dirigente como candidato.

El gobierno de Nicolás Maduro ha impedido la inscripción de una candidata fuerte. Foto: Rayner Peña / EFE Crédito: Rayner Peña R | EFE

“Nunca me he sentido solo, en todas las batallas el pueblo de Bolívar y Chávez siempre me ha acompañado; hoy quedó demostrado en una hermosa y colorida movilización que colmó la avenida Bolívar de Caracas. Sigamos soñando y transformando nuestra realidad hacia el futuro”, dijo posteriormente en su cuenta de X.

Este proceso electoral se perfila como una contienda para prolongar su mandato por seis años más, superando así los 14 años que gobernó su predecesor Hugo Chávez, señaló la agencia de noticias Efe.

Además de Maduro, otros candidatos que han inscrito sus nombres para las próximas elecciones incluyen a los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito y Javier Bertucci, así como a los exalcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos, al opositor Antonio Ecarri, al comediante Benjamín Rausseo y a Luis Ratti, disidentes del sector más amplio de la oposición. También el exrector electoral Enrique Márquez.

Maduro aseguró a sus seguidores que “seguirá el legado” de Hugo Chávez. Foto: Miguel Gutiérrez / EFE Crédito: Miguel Gutiérrez | EFE

Mientras tanto, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática ha denunciado obstáculos para registrar a su candidata, la historiadora Corina Yoris, quien fue seleccionada como candidata debido a la inhabilitación a María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre.

La representante de la oposición democrática instó al gobierno chavista a “respetar la Constitución” y los derechos políticos.

“Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que se pueda resolver, entre ellos hemos tratado de ir personalmente al CNE para entregar una carta donde solicitamos una prórroga y no lo hemos podido hacer porque esta es una ciudad que está tomada militarmente. Hemos publicado esto en las redes sociales”, dijo Corina Yoris en una rueda de prensa.

Asimismo, la Plataforma Unitaria solicitó al CNE, controlado por el gobierno, de extender el plazo para postular candidaturas por tres día, pero el presidente de esta instancia, Elvis Amoroso, ratificó que el lapso termina este mismo lunes.

Frente a los obstáculos, María Corina Machado advirtió que si el candidato que competirá contra el chavismo es “escogido” por Maduro, las elecciones no pueden considerarse legítimas.

