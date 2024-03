Machado dice que espera “más que buenos deseos” de la comunidad internacional tras persecución contra su equipo

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este miércoles que espera “mucho más que buenos deseos” de la comunidad internacional, luego de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la captura de nueve miembros de su partido, Vente Venezuela.

“Quiero saber qué va a hacer la comunidad internacional, porque la comunidad internacional dice que quieren elecciones libres y justas, que apoyan el acuerdo de Barbados. ¿Qué van a hacer frente a esto? Porque lo que ha ocurrido hoy jamás había pasado en la historia de Venezuela”, dijo Machado en una rueda de prensa en Caracas en la sede de su partido.

Este miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de Henry Alviarez y Dignora Hernández, miembros importantes del partido de Machado. Asimismo, emitió órdenes de captura con otros siete miembros de la campaña de la líder opositora.

Las otras órdenes de captura fueron emitidas contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola y Magalli Meda, todos del círculo cercano de Machado.

“Hoy es un día que pasará la historia es un día de infamia, el día en que el régimen despliega toda su maldad, todo su miedo, mentira y violencia para sembrar el terror pero se equivocan, porque con lo que se han encontrado es con la fortaleza de la gente y el coraje y la dignidad de un país que ya decidió cambiar qué irreversiblemente avanza hacia la transición”, dijo la líder opositora.

Y añadió: “El régimen por las malas puede intentar retrasar la transición, pero esto ya está en proceso”.

Saab acusó a los opositores de una supuesta “conspiración” para sacar del poder al presidente Maduro. No obstante, Machado aseguró que los dicho por el fiscal es “mentira”.

“Todo absolutamente todo lo lo que dijo el fiscal del terror es mentira”, aseveró la líder opositora.

Frenar el cambio

Machado aseguró que a pesar de la persecución contra su equipo más cercano, ella no está sola.

“Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar o me van a dejar sola tengan la seguridad de que nuestro equipo es Venezuela y todos los venezolanos están conmigo, lo cual me da más razones para seguir luchando”, dijo, rodeada de importantes dirigentes de otros partidos de la coalición opositora.

Estas órdenes de captura contra el equipo de Machado se producen a meses de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, para las cuales parte como clara favorita pero en las que probablemente no pordrá participar debido a que fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia.

A juicio de Machado, con las órdenes, el régimen de Maduro pretende frenar el cambio político en Venezuela.

“Evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio porque saben que están derrotados, porque no hay manera de que puedan ganar una elección contra nosotros. Esto que está haciendo el régimen no es una señal de fuerza es una señal de profunda debilidad porque se saben perdidos”, añadió.

