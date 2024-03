Taylor Dayne espera recibir $2.5 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

La actriz y cantante estadounidense Taylor Dayne ha puesto en venta la casa en Valley Village, California, que le pertenece desde hace casi 10 años. La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $2.5 millones de dólares.

Según medios especializados como ‘Robb Report’, la estrella pop espera recibir dos veces más de lo que ella pagó por el lugar en 2013. Hay que recordar que en los años 80, Dayne llegó a estar en el Top Ten de ventas con la canción ‘Tell It to My Heart’.

Otro de los atractivo de esta vivienda es que se encuentra muy cerca de la casa que aún comparten Ariana Madix y Tom Sandoval, de ‘Vanderpump Rules’. Dicha propiedad está siendo peleada por Madix y Sandoval desde que anunciaron su separación.

Regresando a la casa de Dayne, se debe decir que actualmente en su interior no hay ningún objeto perteneciente a la cantante. Todo el lugar ha sido decorado con la intención de atrapar a un comprador.

El agente encargado de la venta también resalta la mezcla de estilos arquitectónicos que tiene la estructura principal, principalmente el estilo Tudor y el estilo de villa mediterránea. Michael J. Okun, agente encargado de la venta, dice que la propiedad tiene “un diseño de vanguardia con una sofisticación pulida, el hogar corona un expansivo lote de 7.000 pies cuadrados con terrenos bien designados por delante y por detrás”.

La casa principal tiene una extensión de 3,900 pies cuadros distribuidos en dos plantas con cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se puede mencionar sus pisos de madera, grandes ventanas, escalera principal con barandas de hierro forjado y más. Por otro lado, la cocina ha sido remodelada hace poco y combina alacenas de color blanco, encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable.

Adicional a la casa principal hay un garaje que fue transformado en casa para huéspedes con su propio baño de estilo moderno. Los nuevos dueños podrán regresar al garaje o adaptar el espacio según sus necesidades.

Al aire libre hay áreas verdes bien mantenidas, terraza, piscina y espacio suficiente para compartir con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• La supermodelo Winnie Harlow pide $3.7 millones de dólares por su primera casa en Los Ángeles

• Russell Wilson y Ciara vendieron su mansión en Colorado por $21.5 millones de dólares

• El líder de Red Hot Chili Peppers pide $6.9 millones de dólares por su mansión en Los Ángeles