Bernard Hopkins asegura que el último combate de la carrera del Canelo Álvarez será contra David Benavídez

El histórico campeón mundial de boxeo, Bernard Hopkins, afirmó que el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sí enfrentará a su compatriota David Benavídez en un impresionante combate en el que definirán al nuevo monarca indiscutido; a pesar de esto destacó que lo realizará en la última pelea de su carrera profesional debido a que actualmente no tiene necesidades para realizarlo.

“Dejará a Benavidez para su última pelea. Canelo no es estúpido. Él sabe que la pelea no es fácil”, expresó Hopkins durante una entrevista para FightHub sobre la inteligencia que posee el campeón mexicano al considerar que el ‘Monstruo Mexicano’ representa un grave riesgo para su estabilidad como campeón.

El antiguo pugilista consideró que el Canelo Álvarez tiene todas los papeles pertinentes para poder elegir a su rival por conveniencia y esto lo ha demostrado al rechazar constantemente las solicitudes del equipo de Benavídez para poder enfrentarlo y así luchar por sus cinturones de las diferentes instituciones que representan.

“Ya pagó el derecho de piso en el duro mundo del boxeo y ya puede tomar sus decisiones. No lo culpo si busca tres peleas. ¿Por qué no dejar el más difícil (Benavidez) para el final?”, sostuvo al destacar los logros que ha conseguido el tapatío en todos estos años como profesional.

Para finalizar, Bernard Hopkins detalló que lo más importante para la fanaticada del mexicano es que pueda salir victorioso el próximo 4 de mayo contra Jaime Munguía en el combate que protagonizarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde el Canelo expondrá su título en el que será el primer enfrentamiento que tendrá contra un mexicano desde hace varios años.

“Bajo el peor escenario podríamos tener una segunda pelea si (Canelo) gana. No es descabellado. Veo a Canelo aclarando todo esto con tres grandes peleas que dejarán a todos contentos. Munguía es el primero. No estoy de acuerdo con que a Canelo le falta corazón. Creo que tiene conocimientos de negocios y sabe quién representa mayor riesgo y quién no. Eso no lo convierte en un tonto. Eso lo convierte en un hombre de negocios inteligente”, concluyó.

