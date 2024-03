Fin de la pelea: Julio Cesar Chávez se reencuentra con su hijo

El histórico boxeador mexicano y múlticampeón del mundo, Julio César Chávez, finalmente recibió buenas noticias con respecto a la actualidad de su hijo luego de poder realizarle una visita al propio Julio César Chávez Jr. junto a sus nietos, mostrando así un importante paso en la reconciliación de ambos pugilistas a pesar de la polémica que los ha marcado los últimos años.

Por medio de una publicación realizada de manera conjunta por Julio César Chávez y su hijo a través de las redes sociales se puede ver al excampeón mundial cargando a su nieto mientras es abrazado por su hijo y su otra nieta; además Chávez padre posee una enorme sonrisa de felicidad por reencontrarlos finalmente.

“Qué felicidad, visitar a mi hijo con su familia”, publicó Julio César Chávez a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter); esto demuestra el proceso que ha realizado su hijo para poder dejar a un lado las adicciones y gracias también al respaldo médico que ha recibido desde que fue detenido hace unas semanas en la ciudad de Los Ángeles por porte ilegal de armas.

Que felicidad, visitar a mi hijo con su familia 😃 pic.twitter.com/9Ny5FNcbBW — Julio César Chávez (@Jcchavez115) March 25, 2024

La publicación generó miles de reacciones y comentarios positivos sobre las pases que están teniendo estas dos figuras del boxeo mundial y les desearon el mayor de los éxitos para poder superar estos problemas personales.

Hace unas semanas el propio Julio César Chávez participó en una entrevista para el programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión, donde recordó que su intención era poder llevarse a su hijo de los Estados Unidos para poder ingresarlo en una clínica que pudiera tratar sus problemas; a pesar de esto el campeón azteca descartó la idea debido a las altas posibilidades de ser enviado a prisión.

“Me iba a arriesgar para que me quitaran mi visa o a que me deportaran, porque si me agarran trayéndome a mi hijo —aunque sea mi hijo— si no es con el consentimiento de él, pues me meten a la cárcel. Pero vino este problema, que no pasó a mayores, y está mi hijo en rehabilitación”, expresó Julio César Chávez en sus declaraciones al programa de entretenimiento.

“Todos los domingos van sus hijos a verlo, está lúcido, está consciente del problema que tiene, pero todo para bien. Está bien, está en terapia, va muy bien. Gracias a Dios lo vi, hablé con él, lo vi otra persona y estamos muy contentos”, concluyó Chávez.

