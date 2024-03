Leonard Ellerbe le manda un mensaje a David Benavídez por sus deseos para enfrentar al Canelo Álvarez

El presidente de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe, decidió enviarle un mensaje a David Benavídez para que cambie la estrategia que está utilizando contra el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al asegurar que la constante de faltarle al respeto para obtener una pelea no le dará frutos; estas declaraciones las realizó al recordar que esta misma técnica la realizó Antobio Margarito cuando intentó enfrentarse contra Floyd Mayweather.

Estas declaraciones kas realizó Ellerbe durante una entrevista ofrecida para FightHub, donde destacó que el ‘Monstruo Mexicano’ debe entender que debe esperar su momento para poder enfrentarse contra el Canelo Álvarez debido a que el peleador tapatío no desea subir a un cuadrilátero contra él actualmente.

“Leí algo donde alguien decía que Canelo podía sentir que le estaban faltando el respeto (desde el equipo de Benavidez). Yo no lo sé, porque no conozco la historia que pueda haber detrás. David Benavidez y su promotor son muy buenas personas. Lo digo desde mi perspectiva: cuando faltas el respeto no recibes el cheque. Y no digo que eso es lo que haya sucedido, pero yo sé, y desde mi perspectiva, que si a mi me faltan el respeto, ellos no van a comer en esta mesa. Tienen que aprender a ser respetuosos”, expresó.

El presidente de Mayweather Promotions también consideró que Benavídez debe aplicar una estrategia diferente y especialmente una psicología especial para poder despertar el deseo del Canelo Álvarez para poder enfrentarlo debido a que con as ofensas no ha logrado ningún cambio en su perspectiva.

“A un tipo como el Canelo que está en el nivel más alto del boxeo, tienes que encontrar la forma de subirlo al ring contigo. Y faltarle el respeto, en caso de que eso haya pasado, no le va a meter ningún tipo de presión. A él no le importa eso, y no lo culpo. Es un hombre que ganó cientos y cientos y cientos de millones de dólares, que ya peleó con todos. Y cuando Benavidez, Benavidez lo necesita a él, y no al contrario. Hay que saber cómo jugar el juego”, destacó.

Para finalizar, Ellerbe destacó que ellos tuvieron que aplicar una estrategia similar para conseguir el combate contra Óscar de la Hoya en el año 2007 y asó poder protagonizar uno de los combates más emocionantes de la década.

“Nosotros tuvimos que aprender de la forma más difícil cuando íbamos subiendo. Cuando Floyd Mayweather peleó con Óscar (de la Hoya), su estrategia era muy distinta, y luego hablamos entre nosotros, y Floyd cambió su estrategia y obtuvo la pelea. No quiero entrar en detalles sobre lo que hicimos, pero a veces, tienes que sacar toda esa frustración en el ring cuando obtienes la pelea”, enfatizó.

“Y Floyd es de la misma manera. Cuando le faltas el respeto, no te ganas el cheque. Ese fue el escenario con (Antonio) Margarito y Bob Arum, en cierto punto había algo de ruido para que Floyd peleara con él, y decía que Floyd le tenía miedo. ¿Miedo de que? (Margarito) era lento y de pies pesados, ¿qué le iba a hacer? Al final del día, terminamos contrato con Bob Arum, y Bob dijo que Floyd era una gallina. Pues, ¿sabes qué? No vas a obtener esta pelea, y así pasó”, concluyó.

