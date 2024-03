Encuentran sana a joven de Florida reportada como desaparecida después de no llegar a su casa del trabajo

Una joven de 17 años, de Florida fue reportada como desaparecida el martes por la mañana, después de que no regresó a casa del trabajo, dijo la policía. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida emitió una alerta amber por su desaparición. Horas más tarde anunciaron que había sido localizada.

Cecilia Moog, de 17 años, de Chipley, fue vista por última vez en su trabajo en Arby’s a las 9:00 p.m. en Main Street en Chipley, dijo la policía de Chipley en un comunicado. La adolescente conducía un automóvil Corolla Le gris 2012, cuya matrícula es de Florida IGNV48.

Salió de su turno de trabajó y no llegó a su casa

“En la mañana del 26 de marzo de 2024, nuestro departamento recibió un informe preocupante sobre Cecilia, quien no regresó a casa después de su turno en Arby’s”, redactaron las autoridades.

La familia estaba muy preocupada porque la joven no llegó a su casa tras salir de su trabajo, así que levantaron la denuncia. La policía solicitó la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Moog.

“En este momento, el paradero de Cecilia sigue siendo desconocido y su familia y las autoridades están profundamente preocupadas por su seguridad y bienestar”, dijo el departamento.

Cecilia fue vista por última vez usando su uniforme que consiste en una visera negra, una camisa negra con el logo de Arby y pantalones negros.

Informan que fue encontrada

Horas más tarde de hacer el anuncio de la desaparición, el Departamento de Policía de Chipley informó que la joven había sido localizada en buen estado de salud.

Las autoridades no revelaron cuál fue el motivo por el que la joven no llegó a su domicilio, luego de salir de su trabajo, no proporcionaron mayor información sobre su desaparición y por el momento están investigando el caso.

