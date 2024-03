Julián Gil habla de su hijo Matías: “El tiempo de alguna manera cura heridas”

Julián Gil expresó su amor y su deseo de proteger a Matías en todo momento, asegurándole que siempre tendrá un lugar seguro y cálido en su hogar. También resaltó la importancia de la familia en la vida de su hijo, destacando que siempre estarán ahí para apoyarlo y acompañarlo en cada etapa de su vida, siempre y cuando su madre se lo permita.

Recordemos que Marjorie de Sousa no sostiene una buena relación con el actor, hecho por el que no puede compartir con su hijo y se ha estado perdiendo los mejores momentos y etapas por las notorias diferencias que tienen: “Está creciendo bien y es un buen niño. Antes tenía sentimientos más de impotencia, pero el tiempo de alguna manera cura heridas y ahora lo que me da es alegría”.

“Ella tiene mi teléfono, lo que tiene que hacer es llamarme, es muy sencillo. Me imagino que no lo dejan y él está chiquito, pero cuando tenga una edad y pueda tomar decisiones, claro que me va a buscar”, mencionó sobre lo que podría hacer la venezolana.

Marjorie de Sousa en 2018 acompañada del hijo que tuvo junto a Julián Gil. Crédito: Mezcalent

Gil aprovechó que estaba frente a los medios de comunicación y expresó: “De este lado, él tiene una gran familia y todos lo esperamos con amor”.

A pesar de las dificultades y obstáculos que han enfrentado, Julián Gil sigue manteniendo la esperanza de tener una relación cercana con su hijo Matías. Está claro que su amor por él es inquebrantable y que está dispuesto a luchar por su relación a pesar de todo. Ojalá que en el futuro puedan tener la oportunidad de estar juntos y formar una bonita relación padre-hijo.

Julián Gil como abuelo

“Es una felicidad, un sentimiento inexplicable. Yo llevaba toda la vida escuchando: ‘Sí, sí, el amor hacia los hijos, hacia tu pareja es un amor bonito’. Pero la verdad es que ya con los nietos es diferente. Es especial, el hecho de saber que es tu sangre, que viene de alguien que tú amas mucho, que en este caso es mi hija, pues lo hace un evento familiar especial”, manifestó a la revista ¡HOLA! AMÉRICAS.

