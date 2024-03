Diego Cocca lanza crítica a la selección mexicana tras derrota ante Estados Unidos: “Era lo normal”

El antiguo entrenador de la selección de México, Diego Cocca, se pronunció sobre la reciente derrota por parte del Tri dirigido por Jaime Lozano 2-0 ante la selección de Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League para que el equipo de las barras y las estrellas se convirtiera en el nuevo campeón de este torneo; en sus palabras detalló que el resultado no le sorprendió y destacó la superioridad del fútbol estadounidense en los últimos años.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante su participación en el programa ‘Faitelson Sin Censura, donde destacó que la derrota ante los Estados Unidos se tiene que analizar por medio de los técnico y la estrategia aplicada en el juego; asimismo sostuvo que es importante buscar nuevos planteamientos para poder superar este tipo de contratiempos.

“Era lo normal que se podía perder con Estados Unidos, estaba dentro de lo normal cuando todo el contexto era si pierde con Estados Unidos se tiene que ir el técnico, pero si esto es lo normal ‘denme un tiempo para cambiar cosas’ y seguramente cuando nos podamos enfrentar a potencias hacer un buen planteamiento”, expresó Cocca en sus declaraciones.

“Ayer también fue humillación y si juegan dentro de una semana, 20 días, un mes, también va a ser una humillación. Es perder un partido contra un rival que hoy está mejor porque hay una Selección Mexicana que para mí está perdida en que no sabe cuáles son sus puntos fuertes, hay una confusión. Vos no puedes jugar de igual a igual con Estados Unidos. La parte física se puede controlar, se puede ver, se puede medir. El último mundial el equipo que más corrió fue Estados Unidos, si te pones a competir de igual a igual y a correr con Estados Unidos lo más probable es que pierdan”, agregó.

Para finalizar, Diego Cocca habló sobre la estrategia que intentó aplicar en las pocas semanas que estuvo al mando de la selección mexicana antes de ser desvinculado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF); a pesar de esto cuestionó la decisión al asegurar que no le dieron el tiempo suficiente para poder implementar su metodología ane la constante exigencia de resultados positivos de manera inmediata.

“Empecé un proceso donde queríamos mejorar un montón de situaciones y el cambio implica incomodidad. Vas a tener que estar preparado para cambiarlo y convencido de que ese cambio nos va a beneficiar a todos y va a haber conflicto, jugadores que no les va a gustar trabajar mucho tiempo, jugadores que no les va a gustar no tener descanso, vacaciones, otras mentalidad, pero hay que pasarlo. Por eso hablamos de proceso, de transformaciones y la verdad que en cuatro meses en una Selección Mexicana es nada. Creo que con el jugador con el que más tiempo tuve fueron 3-4 días”, enfatizó.

“Lo primero que les dije a los jugadores cuando llegué fue que había dejado un proyecto como Tigres, con chances de salir campeón, que me costó mucho llegar a un club grande, pero cuando uno hace las cosas con el corazón no se puede arrepentir. No podía dejar pasar la oportunidad de dirigir a México, lo hablé con mi familia, estaba dentro de los riesgos (que lo despidieran), el futbol y la vida me han premiado mucho más de lo que había pensado. Entré con el corazón y no me dejaron”, concluyó el antiguo entrenador del Tri.

