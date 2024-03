Livia Brito pierde demanda contra el fotógrafo que agredió y tendría que pagar millonaria compensación

Tras cuatro años de litigio, ahora ha salido a la luz que la actriz Livia Brito perdió la demanda que interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda contra ella por haberlo agredirlo en 2020 en las playas de Cancún, México.

Luego de que el paparazzi acusara a la cubana y a su entonces novio, Mariano Rodríguez, de haber sido golpeado y despojado de su cámara, la famosa tendrá que saldas cuentas ante la ley, por lo que debería pagar una compensación económica de más de $1,200,000 mil pesos” (casi $72,000 dólares), así lo dio a conocer el propio Zepeda en una entrevista que ofreció para el programa “Venga la Alegría”, de TV Azteca.

¡Livia Brito y su ex pierden demanda con paparazzi y deberán pagar una millonaria compensación, así no lo reveló Ernesto Zepeda para #VLA! 😱📸💰@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/FLNMnuxv22 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 26, 2024

“Ya hay una resolución, el juez ya dictó que deben pagar el daño moral que me ocasionaron la señora Livia y su novio, entonces ya está la sentencia, reveló.

Aunque el caso parece no tener fin, pues dijo que la cubana y su ex ya preparan un amparo para no pagarle el dinero que le deben

“Solo falta esperar porque van a meter un amparo y tratar de hacer más tiempo”, aseguró.

“Espero que se cumplan los plazos, porque… cuatro años de distancia, ellos no han querido ni van a querer asumir la responsabilidad de lo que hicieron, por más que en entrevistas salgan y digan: ‘Sí, eso no debió de haber pasado’, solamente es de dientes para afuera“, agregó.

Usuarios apoyan a Ernesto Zepeda en su batalla con Livia Brito

En redes sociales varios usuarios han mostrado su apoyo al fotógrafo por no quedarse callado y haber denunciado a la actriz en su momento.

“Como me alegra que está “delincuente” no se salga con la suya”, “Hasta que le hacen justicia al fotógrafo, que solamente estaba haciendo su trabajo. Bravo a quien haya decidido que quedara así la sentencia”, “Me gustan los finales felices”, “Que bueno, eso y más deben de cobrarle por sentirse la máxima figura”, “Por fin te llegó la hora golpeadora abusiva” y “Me da mucho gusto que pague, todavía de que viene a México a enriquecerse, es una patana y pelada con las personas”, son algunos de los comentarios que se leen en X, (antes Twitter).

Sigue leyendo: