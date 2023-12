Fuertes revelaciones con Livia Brito, cuenta cuál fue su peor telenovela

Livia Brito asegura que protagonizar la telenovela “Minas De Pasión” es una de las cosas que más ha disfrutado personal y profesionalmente; sin embargo, da a conocer que hubo un proyecto que la dejó sumamente decepcionada.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz reveló que no disfrutó participar en “Médicos: Línea De Vida”, pues asegura que el elenco no tenía tan buena relación por el hecho de haber tantos protagonistas en la historia.

“Estaba muy cansada y la verdad el equipo no estaba como tan unido. No la pasé tan bien porque era muy disperso. Los doctores éramos un chingo y como que no acabamos de acoplarnos nunca. Fue algo muy frustrante”, dijo Livia.

Cabe recordar que, además de la cubana, el elenco de la telenovela producida por José Alberto “El Güero” Castro estaba encabezado por Daniel Arenas, Grettell Valdés, Scarlet Gruber, Federico Ayos, Érika de la Rosa, José Elías Moreno, Isabel Burr, Carlos de la Mota, Rodrigo Murray, Mauricio Henao, Lorena García y Rodolfo Salas.

Livia Brito se deslinda del escándalo de su ex

Luego de que ayer se diera a conocer que Said Pichardo, mejor conocido como “Said El Caballero” y quien fuera pareja de Livia Brito, fue detenido por posesión de drogas y armas de fuego, la actriz habla al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, la cubana compartió un video en el que aseguró que desde que decidió dar por terminada su relación con el artista hace varios años, ya no ha querido saber qué ha sido de su vida y prefiere concentrarse en su amorío actual.

“Como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona y lo conocí como cantante y como empresario, pero ya tiene muchísimos años que no he sabido absolutamente nada más de él”, dijo Livia.

En otros temas, la protagonista de la telenovela “Muchacha Italiana Viene A Casarse” contó que fue invitada a la próxima entrega de Premio Lo Nuestro, a celebrarse mañana; sin embargo, no podrá asistir debido a que se encuentra en medio de un tratamiento para poder embarazarse.

