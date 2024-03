Lorena Meritano habla de su relación con Yolanda Andrade: “Fue un momento muy violento”

Lorena Meritano ha sido una de las figuras del mundo del entretenimiento que sostuvo una relación sentimental con Yolanda Andrade. Por ello, ofreció una entrevista donde explicó lo complicada que se tornó el vínculo amoroso mientras estuvieron juntas.

“Fue muy chistosa la historia. Estaba en el talles de la maestra (Adriana) Barraza. Empecé a recibir unas cartitas y luego en la casa flores. De verdad, las herramientas de (Yolanda Andrade) para conquistar son increíbles. Era una época muy particular, fue muy corto lo que vivimos, pero lo recuerdo muy bonito”, dijo en Imagen TV.

Meritano aprovechó para destacar que fue más que evidente que las cosas entre ellas no finalizaron como debían: “Tal vez no terminó muy bien en ese instante”.

“Era una época de Yolanda, que gracias a Dios hoy en día está recuperada. No la vi con ninguna sustancia, no nada, la verdad. Compartíamos té de canela, yo no tomaba alcohol. Pero si era una época de ella con un carácter (dominante) y, tal vez, hacia cosas que no estaban bien, pero se ha recuperado y eso es lo importante. Le mentí, le dije que iba con mi comadre a Valle de Bravo, en realidad me fui con un chico. Viene entrando la Yolanda con Martha y su amigo, que no me acuerdo el nombre, que eran sus dos cuates, casi me muero. La veo entrado cual capo de Pablo Escobar, como Griselda, encabronada”, le comentó a Gustavo Adolfo Infante.

Lorena sin duda alguna terminó con una experiencia bastante desagradable y que desafortunadamente recuerda con claridad: “La verdad fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos. Me dijo ‘te trato como una reina y tú, no sé qué’. Yo quieta, ella me jaló de los pelos, me pegó un cachetazo y la miré. Ella me llega aquí (el seno). La miré y le dije ‘¿terminaste? Me jaló, me cacheteó y me fui”.

Yolanda Andrade fue la pareja sentimental de Lorena Meritano. Crédito: Mezcalent

“En el cuarto. El chico en su cama, yo en el piso, durmiendo separados. Llegó a golpear la puerta de la habitación. Entró en el cuarto y la fui llevando. Quería se fuera. Ella golpeaba la pared, yo no atinaba a hacer nada. Me decía grosería horribles. Cuando llegó al carro me encuentro con algo que me dio mucho susto (una pistola). Logré que se fuera. Mis mejores amigos de México me compraron el pasaje a Argentina y caí en mi pueblo”, añadió durante la conversación.

