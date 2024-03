Yolanda Andrade dice que Laura Zapata tuvo amoríos con dos mujeres famosas y la actriz reacciona

La conductora Yolanda criticó a Laura Zapata por hablar de una supuesta relación entre Nicandro Díaz y su hermana Thalía después de su muerte, afirmando que fue una falta de respeto hacia la familia del productor. Además, Andrade sugirió que la actriz podría tener motivos ulteriores para hablar de este presunto vínculo, ya que podría estar tratando de desviar la atención de sus propios romances.

“¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario, en un momento tan triste, de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido por la empresa y todos los compañeros, y sacas y sacas tu veneno cuando puedes? Te pedí una vez que te tomaras tu té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene“, dijo frente a la prensa.

“Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante”, manifestó.

Este nuevo enfrentamiento entre Yolanda Andrade y Laura Zapata ha dejado al descubierto algunos detalles sobre la vida amorosa de la actriz, así como la relación entre ambas personalidades del medio del espectáculo mexicano.

“Esta señora dice cosas muy desagradables. Debería encontrar la paz. ¿Cuándo me enfermé, dijiste que me lo merecía? Es triste que alguien le diga a otra persona que su madre no la quería. Creo que ella lleva en su corazón mucho odio y envidia”, expresó Yolanda.

Laura Zapata responde tajante

La actriz Laura Zapata recientemente sostuvo un encuentro con la prensa y ellos le preguntaron si realmente era cierto que ella en el pasado sostuvo relaciones sentimentales con otras dos personas de su mismo sexo.

A su vez, no pareció ser de su agrado la respuesta que le hicieron. Por ello, de mala manera contestó: ¿A quién le importa?”.

