Chiquibaby relata el desorden alimenticio que le hizo desaparecer su periodo menstrual

Chiquibaby explicó que su obsesión por mantenerse delgada la llevó a someterse a estrictas dietas y a ejercitarse de manera excesiva, lo que provocó que su salud se deteriorara. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda y comenzó a buscar el apoyo necesario para superar su problema.

“No estaba saludable, porque llegó un punto, como a los 16 años, que esto fue un shock, creo que nunca lo he dicho”, mencionó en el programa que comparte con su comadre Adamari López.

La presentadora enfatizó la importancia de hablar abiertamente sobre los desórdenes alimenticios y de buscar ayuda profesional si es necesario, ya que son trastornos que pueden tener graves consecuencias para la salud física y mental de quienes los padecen.

“Se me fue el período. Hay una condición que se llama amenorrea, entonces cuando tú tienes 16, casi 17 años, y se te va el período, o sea en mi casa pusieron el Jesús en la boca. Mi mamá se sentó en la sala de la casa: ‘Hija, tenemos que hablar, tu período no te ha llegado‘”, añadió sobre lo delicada que se llegó a ver afectada su salud cuando era una jovencita.

A través de su testimonio, Chiquibaby quiso concienciar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud de manera integral y de buscar ayuda cuando sea necesario. Su valentía al hablar sobre un tema tan delicado y personal fue elogiada por sus colegas y por su audiencia, quienes la admiran por su fortaleza y determinación para superar esta difícil etapa de su vida.

“Cuando empiezo a hacer una vida independiente, me empiezo a querer más a mí misma, sube mi autoestima, y empecé a cuidarme. Poco a poquito fui bajando, que en algún punto llegaron a decir que hasta me había hecho cirugía, pero no, no fue el caso”, detalló durante la conversación que sostuvieron.

