Adamari López y Chiquibaby dan detalles de su show y el primer tema estaría dirigido a Luis Fonsi

Adamari López y Chiquibaby se conocieron cuando comenzaron a trabajar juntas en Telemundo en el programa ‘Hoy Día’. Con el transcurrir del tiempo fueron formando una bonita amistad, al punto que la puertorriqueña se convirtió en la madrina de Capri Blu. A los años, en el canal tomaron la determinación de botar a la mexicana, y luego lo hicieron con la madre de Alaïa Costa.

‘Ada y Chiqui de Show‘ promete ser un espacio en el que ambas estarán hablando de diversos temas para mantener cautivos a sus fanáticos que tanto estaban esperando un nuevo proyecto juntas. Las también presentadoras de televisión explicaron que se sienten muy alegres y desde el próximo 1 de febrero podrán disfrutar de lo nuevo que traen a través de YouTube.

Adamari López cuenta lo que las llevó a tener su show

“Chiqui tiene un programa de radio, El show de Chiquibaby, y me invitó para que pudiéramos compartir un poquito más. Ya nosotras sabíamos de la química y en algún momento ella me había dicho ‘¿por qué no hacemos un show juntas?’. Cuando fui al show de Chiqui nos divertimos muchísimo, el público también nos pidió que por qué no nos juntábamos y dijimos bueno, pues entonces vamos a tratar de darle forma a esto que está en nuestras cabezas y hemos venido planeando, pero que no se ha concretado nada”, dijo en exclusiva para ‘People en Español’.

Equipo de trabajo que hará posible el nuevo programa que tendrán Adamari López y Chiquibaby. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

Durante la conversación, la expareja sentimental de Toni Costa manifestó: “Nos reunimos, definimos lo que queríamos hacer y decidimos buscar dónde hacerlo, encontramos un lugar en Miami que nos encantó, nos juntamos con un equipo maravilloso de gente para poder producirlo, hicimos diseño de escenografía, sacamos presupuesto, porque eso es importante, y decidimos hacer Ada y Chiqui De Show”.

¿Cuál será el primer tema que tratarán Adamari López y Chiquibaby?

“Es un tema que yo creo que mucha gente ha preguntado, que quizás he hablado muy por encimita en otras oportunidades y que en este show hablé más abiertamente de lo que pienso sobre ese tema. O ¿quién te dice a ti que tienes que pasar la página? ¿Con qué autoridad moral a alguien se le ocurre decirte ‘pasa la página’?”, dijo Adamari a ‘People en Español’.

Recordemos que durante su visita a ‘Siéntese Quien Pueda’ la conductora de ‘¿Quién Caerá?’, mencionó que hablarían de ‘Pasa La Página’, haciendo referencia a una canción que estrenó Luis Fonsi en agosto de 2023 y que muchos creen que sería para ella.

Adamari López y Chiquibaby quisieron reafirmar la química que tienen trabajando juntas. / Foto: Jennifer García/Mezcalent.

En la revista también entrevistaron a Chiquibaby y sobre el primer tema que abordarán expresó lo siguiente: “El primer episodio es de pasar la página y cómo pasamos la página en diferentes áreas, no solamente en el amor. Pero a veces también uno tiene que pasar la página porque no tiene de otra”.

“Pero es uno quien decide que va a pasar la página, no que otro hu*vón te venga a decir“, agregó López durante la exclusiva.

