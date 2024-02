Chiquibaby habla de su rol en la vida de su hija y su esposo la “hacía sentir como una mamá inútil”

Iniciando el mes de febrero, Adamari López y Chiquibaby estrenaron su pódcast que pueden disfrutar a través de YouTube, donde además abordan una gran variedad de temas y todos los jueves comparten un nuevo episodio. A su vez, la mexicana habló sobre el rol que comenzó a cumplir desde la llegada de Capri Blu a su vida.

Chiquibaby explicó cómo su vida cambió por completo cuando se convirtió en madre y uno de esos aspectos es el tema de la convivencia con su esposo Gerardo López, debido a que antes de que naciera su hija ellos no peleaban con frecuencia.

A su vez, la también conductora del espacio ‘Siéntese quien pueda’ mencionó una de las circunstancias que hizo que las cosas entre ellos no siguieran siendo las mismas: “(Me preguntaba) que por qué no la cambiaba rápido… o por qué no sabía cambiarle bien el pañal a la niña“.

Adamari López y Chiquibaby reforzaron su amistad gracias a la maternidad. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

La madrina de Capri Blu destacó que seguramente esa circunstancia se registraba porque su compadre se habría estado preocupando por el bienestar de la pequeña y Chiquibaby lo afirmó, aunque dijo: “Sí, pero me hacía sentir como una mamá inútil”.

La madre de la niña también destacó que su esposo Gerardo se vio considerablemente afectado por ella haberla inscrito en el colegio con tan solo dos años: “Me urgía que (Capri) entrara en la escuela, pero por mis horarios, pues yo no podía llevarla, entonces mi marido dijo: ‘sabes qué que, yo voy, yo hago ese trabajo, yo voy allá'”.

Chiquibaby explicó que los primeros días del colegio de Capri Blu fueron los más complejos. Crédito: Mezcalent

“Era básicamente que Capri tenía pánico, no quería quedarse en la escuela, pero no solamente lloraba y pataleaba, sino que vomitaba. Entonces supimos que era un proceso”, dijo.

En definitiva, Chiquibaby y Adamari coincidieron en que la maternidad ha sido una experiencia transformadora en sus vidas y las ha hecho crecer como personas. A pesar de los retos y sacrificios que conlleva, ambas aseguran que no cambiarían por nada del mundo el hecho de ser madres.

