Desmienten supuesta predicción de Ryan García en redes sobre tragedia del puente de Baltimore

El boxeador Ryan García sigue protagonizando polémicas en sus redes sociales y la última de ellas se encuentra relacionada con la tragedia del puente de Baltimore que este martes se vino abajo luego que un barco chocara contra una de los pilares.

Aunque en esta oportunidad la información no llegó proveniente del propio García, un internauta terminó por editar un mensaje de Ryan en X (antes Twitter) en el que parecía que había lanzado la predicción de que el ocurriría algo catastrófico.

“Algo malo va a suceder en Baltimore, Maryland, el 26 de marzo de 2024“, fue la publicación editada que compartió un usuario llamado Edwin con un comentario que en el que aseguraba que King Ry se adelantó a la caída del puente.

Al parecer todo se trató de una broma de mal gusto y que tuvo su máxima exposición debido a que no se percataron que el mensaje original realmente no existía y que todo fue un montaje, despertando reacciones de algunos internautas como “no puede ser real”.

El accidente en el puente de Baltimore dejó presuntamente seis fallecidos de origen hispano, aunque sus cuerpos no han sido encontrados. FOTO: AP Photo / Matt Rourke.

La interacción generó revuelo en la red social de tal manera que otro usuario de X subió un video con capturas de los mensajes asegurando que todo había sido parte del poder de ver el futuro que tenía García para predecir el hecho.

Sin embargo el algoritmo de X detectó la fake news y en la publicación ahora aparece contexto sobre la noticia.

“Ryan García no predijo la tragedia del puente Francis Scott Key en Baltimore, MD. El video contiene un tweet alterado digitalmente. El tweet tampoco contiene fecha de publicación“, fue el mensaje que se incorporó al tweet donde se exponía la supuesta predicción.

A pesar de ello el pugilista decidió darle “veracidad” al asunto al responder al video y asegurar que el Espíritu Santo habla a través de él.

“Diré que no soy yo quien sabe sino Dios, el Espíritu Santo hablando a través de mí. Hay veces que olvido lo que digo, como dije: oro por las personas afectadas por esta tragedia en Baltimore. La mitad de mis tweets fueron eliminados y no por mi culpa. A Dios reciba la Gloria no a mí”, expresó.

A pesar de ello, quienes investigaron en la red social de García sí descubrieron una publicación con fecha del 6 de marzo en la que dijo que habría un terremoto el 6 de junio, pero sin especificar lugar y hora.

“6 de junio, terremoto MALO”, expresó.

June 6th Earthquake BAD — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 6, 2024

Los llamativos y polémicos mensajes de Ryan García han sorprendido al mundo desde hace varias semanas, comenzando por uno en el que aseguraba que “había sido asesinado” y que “su cuerpo jamás sería encontrado”, creando zozobra en sus seguiores.

Días más tarde dijo que se dedicaría a solo hablar de boxeo y no postear de ningún otro tema en sus cuentas personales, pero la promesa no la cumplió y siguió activo con contenido extraño como pedirle apoyo a sus aficionados para convertirse en presidente de Estados Unidos u otra publicación donde buscaba personal para una producción audiovisual.

El estado mental de García ha sido preocupación en todo el boxeo, especialmente gracias a su venidera pelea del próximo 20 de abril ante Devin Haney, llegando a recibir pedidos como el que le realizó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Suleimán, a buscar ayuda psicológica y tratarse antes del combate, algo que se encontró con la respuesta negativa del boxeador que acumula récord histórico de 24-1.

