Juan Soler y su amor con Paulina Mercado: “No voy a permitir que un juez me diga que estoy casado”

Juan Soler y Paulina Mercado han decidido vivir juntos y disfrutar de su relación sin necesidad de formalizarla con un matrimonio. A pesar de que la pareja se encuentra feliz y en una etapa estable de su relación, el actor insiste en que no tienen la necesidad de llegar al altar para demostrar su amor y compromiso mutuo.

El argentino ha revelado que tanto él como Paulina están enfocados en disfrutar de su presente juntos y no quieren presionarse con compromisos legales ni formalidades. A pesar de las críticas y comentarios de la prensa sobre su decisión, Soler ha dejado en claro que su prioridad es la felicidad y estabilidad, independientemente de si están casados o no.

“Jamás nos vamos a casar. No voy a permitir que un juez me diga que estoy casado y no voy a permitir que un cura bendiga lo que nosotros ya bendecimos con nuestro corazón y alma”, le contó a la periodista Matilde Obregón.

“Le entregué a Pau un anillo de compromiso de vida. Es un compromiso de vida, con mucho más valor, no garantiza que sea para toda la vida. Esto lo tomo con más seriedad que ir a firmar un papel”, expresó.

Además, Juan mencionó que Paulina es una excelente organizadora y se encarga de planificar el día a día de la familia. Juntos comparten las tareas del hogar, desde la limpieza hasta la compra de alimentos.

“Así es nuestra dinámica. Yo cocino, yo preparo la cena, preparo el postre; los dos tendemos la cama; me declaro ferviente admirador de las artes domésticas por más que venga la señorita que me ayuda en el departamento”, agregó durante la conversación.

El actor también destacó la importancia de la comunicación en su relación, mencionando que siempre están en constante comunicación para resolver cualquier inconveniente que se presente. Ambos se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales y en la crianza de sus hijos.

“Paulina es hermosa, tiene un cuerpo espectacular y es un ser humano completo. Me identifico mucho con ella. Puedo vivir sin ella, pero mi vida es mucho más bella cuando está a mi lado”, mencionó.

