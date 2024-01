Juan Soler tras hablar de su divorcio resalta que no se quiere casar con su novia Paulina Mercado

Juan Soler habló sobre su determinación de no querer un matrimonio con Paulina Mercado y es que se basa en su experiencia tras haber estado casado durante 15 años con la madre de sus hijas. Lo ocurrido lo hizo reflexionar sobre el concepto de este tipo de uniones y si realmente es necesario para tener una relación duradera y feliz.

“Ese anillo es un compromiso de vida, dentro tiene grabado por siempre, para siempre. No va a haber boda. No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, dijo en el programa ‘Hoy’ de Televisa.

El argentino Juan Soler habla de lo que significa el anillo que le dio a Paulina Mercado. / Foto: Mezcalent.

Soler considera que el matrimonio es solo un papel y que no garantiza la estabilidad emocional ni la fidelidad en una relación. Él cree en la importancia de la confianza y el compromiso mutuo, independientemente de si hay un matrimonio legal o no. Además, el actor considera que tener que pasar por un proceso legal para terminar una relación puede ser muy complicado y desgastante emocionalmente.

“Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso”, añadió Juan durante la entrevista.

Juan Soler y su exesposa Maky acompañados de sus dos hijas. / Foto: Sergi Alexander/Getty Images for Walt Disney Studios Home Entertainment.

El argentino asegura que su relación con Mercado es sólida y que no necesita un papel de matrimonio para demostrar su compromiso y amor hacia ella. Ambos han construido una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, y consideran que eso es lo más importante en la pareja.

“Quién sabe, quizás un brindis, o como hizo Paul, que se fue solo, se metió bajo la alfombra y salió casado”, expresó el actor de 57 años.

Juan en otras oportunidades ya había hablado sobre su postura por volver a tener una boda: “Seguramente no va a haber matrimonio, nada de eso, ya los dos somos divorciados y los dos ya aprendimos la lección. Creo que el compromiso va desde otro escenario y queremos ponerlo de esa manera”.

