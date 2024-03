La MTA aprueba “tarifa de congestión” que impone peajes a vehículos para entrar a Manhattan

Luego de meses de intensas jornadas de “tira y afloja”, finalmente este miércoles la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) aprobó los costos de peaje, que desde el próximo verano tendrán que pagar los conductores que ingresen a Manhattan, como parte de la llamada “tarifa de congestión”, aprobada por la Legislatura en 2019.

Con amplísima mayoría, 11 miembros de la Junta de la MTA contra 1 quien se opuso a la propuesta (David Mack), dieron vía libre a las tarifas, fijadas en $15 dólares para automóviles de pasajeros que ingresen abajo de la Calle 60 de Manhattan entre las 5:00 a.m. y 9:00 p.m. entre semana, y de 9:00 a.m hasta las 9:00 p.m durante los fines de semana. Los camiones deberán pagar entre $24 y $36 dependiendo del tamaño, y a las motos, $7,50.

Ahora deberá ponerse en marcha una campaña educativa en la que se informará al público sobre los nuevos cobros y 60 días después comenzarán a implementarse las novedades, que aunque buscan reducir las emisiones contaminantes de los automotores y de paso reunir millones de dólares para obras de transporte, también han generado voces críticas que no ven con buenos ojos el plan.

“Votaré no en este momento. Pero primero me gustaría salvar a la ciudad. No maten a la gallina de los huevos”, dijo Mack, el único miembro de la Junta que se manifestó en contra en la jornada de votación.

El Gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, ratificó su oposición sobre los peajes fijados por la MTA, que considera un sobrecosto muy grande para los residentes de su estado que viajen a la Gran Manzana, y anunció acciones contra la tarificación por congestión.

“Esto está lejos de terminar y continuaremos luchando contra esta flagrante apropiación de efectivo. Las acciones y de la MTA son una prueba más de que están decididos a violar la ley para equilibrar su presupuesto a costa de los viajeros de Nueva Jersey”, dijo el mandatario estatal. “Continuaremos aprovechando todas las opciones para proteger a los residentes de este lado del Hudson de un esquema de peaje injusto que discrimina a los habitantes de Nueva Jersey, especialmente a los conductores de ingresos bajos y medios”.

El tráfico vehícular en partes West Side Highway y FDR Drive está exento del peaje, al igual que autobuses escolares amarillos, la mayoría de los autobuses privados y vehículos de propiedad municipal. También servicios de autobuses regionales y conductores que ganen menos de $50,000 dólares al año pueden solicitar un descuento.

La organización Riders Alliance mostró su apoyo a las nuevas tarifas y defendió lo aprobado por la MTA como una manera de reunir recursos para invertir en mejoras en el sistema de transporte, por lo que pidió que no se impulsen medidas que echen el plan atrás ni demandas.

“Los pasajeros ganaron el precio de la congestión y lo han defendido de cinco años de ataques infundados. Millones de neoyorquinos, viajeros y visitantes necesitan y merecen metros confiables y accesibles, aire más limpio y respuesta de emergencia, servicio de autobús y entregas más rápidos”, dijo el director de Políticas y Comunicaciones de Riders Alliance, Danny Pearlstein. “Gracias al liderazgo sostenido de la Gobernadora Hochul, el precio de la congestión es el camino a seguir y los conductores que no quieran pagar el peaje pueden unirse a la gran mayoría de nosotros en todos los vecindarios de la región que ya utilizamos el transporte público hacia el distrito comercial central de Manhattan. Es hora de poner fin a la demagogia de la guerra cultural, abandonar las demandas y apoyar el programa de descongestión”.