Santiago Giménez lanza duro dardo contra la Liga MX: “En México son pocos los profesionales”

Tras la derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones Concacaf las críticas al “Tri” han llovido de todos lados. Pues muchos consideran que el nivel del fútbol estadounidense ya superó al mexicano.

Uno de los que lanzó su polémica opinión fue Santiago Giménez, joven goleador mexicano que juega para el Feyenoord de Países Bajos, aunque el “Bebote” fue más allá con el problema y comentó en una entrevista para Caliente TV, que el problema con la selección mexicana viene desde las bases y culpó al bajo nivel de la Liga MX.

Giménez se formó desde sus 12 años en el fútbol mexicano con el Cruz Azul. Equipo con el que jugó hasta 2020 cuando dio el salto a Europa, por eso conoce de raíz al fútbol mexicano.

El goleador del Feyenoord lanzó una comparación entre la Liga MX y la Eredivisie. Afirmando que en el torneo mexicano hay poco profesionalismo comparado a la liga neerlandesa. “Aquí en Países Bajos el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia“, analizó el delantero de 22 años.

Santiago Giménez, jugador mexicano. Crédito: AP

“En Europa no te alcanza con ser profesional, necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tarde”, comentó Giménez con el Burro van Rankin.

Santi está teniendo un excelente paso por la liga neerlandesa, desde su llegada no ha parado de anotar goles e incluso en su primera temporada se convirtió en el mexicano con más goles en su primera temporada en el viejo continente.

Además rompió el récord de Luis Suárez con el Ajax y pasó a ser el extranjero con más tantos en un año calendario en la Eredivisie. Pero aún con esos increíbles números el “Bebote”, como suelen apodarle, no ha podido ganarse un lugar en el once titular de la selección mexicana.

El joven delantero sabe que la selección mexicana está pasando por un momento de transcisión desde la salida del “Tata” Martino y es por eso que es paciente a la espera de su oportunidad en el equipo azteca.

Sigue leyendo:

· Alan Pulido tras derrota de México con Estados Unidos: “Están demostrando ser mejor en el campo”

· Guillermo Ochoa anuncia su retiro del Salernitana a final de temporada y ya busca equipo

· Hirving Lozano fue autocrítico con la selección: “México está en un bache desde hace años”