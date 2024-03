Alan Pulido tras derrota de México con Estados Unidos: “Están demostrando ser mejor en el campo”

El delantero mexicano Alan Pulido, quien hace vida en el Sporting Kansas City de la MLS, habló este martes sobre lo que fue la derrota de su selección 2-0 ante Estados Unidos y aseguró que desde hace algún tiempo el duelo entre ambas escuadras se lo lleva el combinado de las Barras y Estrellas.

Como parte de un encuentro virtual organizado por la MLS, Pulido habló sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos y como eso ha marcado diferencias entre las naciones.

“Este país está creciendo muchísimo en todos los aspectos y ahora en el ‘soccer’ se viene demostrando. Creo que están demostrando (Estados Unidos) ser mejores en el campo y en muchas cosas que se vienen”, dijo.

Pulido, referente en la ofensiva del Sporting Kansas City de la MLS, reconoció que “las expectativas siempre están ahí” de poder volver algún día a la selección de México.

“Yo sinceramente estoy trabajando en mi club, quiero tratar de hacer lo mejor posible aquí y sé que eso de la mano puede tomar un llamado para poder regresar”, indicó.

“Creo que en el pasado sí fue una sensación rara de que estaba en un muy buen nivel, marcando goles (…) y no tuve ningún acercamiento por nadie. Pero son cosas y decisiones que no me corresponden a mí. Cuando me llamen, estaré ahí disponible si estoy bien de salud (…) para representar a mi selección con mucho orgullo. Si no, siempre trataré de apoyarlos y desearles lo mejor”, agregó.

Pulido, que tras recuperarse de una grave lesión vivió un 2023 magnífico con 14 goles en la MLS, se mostró ambicioso sobre las posibilidades de que el Sporting Kansas City pueda pelear por trofeos.

“No se nos dio el título pero estamos cerca. Nos hemos consolidando como equipo y hemos sido muy constantes en la liga. Por eso trataremos de mentalizarnos en poder dar ese saltito más de calidad y poder buscar ese campeonato”, finalizó.

