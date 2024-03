Burger King celebra el eclipse con un sabroso obsequio

El furor del eclipse del 8 de abril, que se podrá observar desde México hasta Canadá, es un acontecimiento que las cadenas de comida rápida están celebrando, tal es el caso de Burger King, que estará obsequiando hamburguesas.

El fenómeno astronómico, que no volverá a ocurrir, sino dentro de 20 años, será celebrado por Burger King con una oferta exclusiva para miembros de Royal Perk.

Se estima que el eclipse, alcance su totalidad en determinadas ciudades durante apenas cuatro minutos; sin embargo, Burger King tendrá disponible la oferta durante todo el día.

Para disfrutar la oferta es necesario ser miembros de Royal Perk, enviar un mensaje de texto con la palabra ECLIPSE al 251251.

Una vez cumplidos los pasos, los clientes pueden canjear la oferta de comprar uno y llévese otro realizando su pedido en la aplicación y el sitio web de BK.

La oferta está disponible del 8 al 15 de abril en las ubicaciones de Burger King participantes en los EE. UU.

Un representante de la empresa dijo Today que “Burger King, el hogar del sándwich Whopper a la parrilla, está celebrando el momento histórico que eclipsó a los estadounidenses, y a gran parte del mundo, con una deliciosa oferta que dura más de cuatro minutos y 28 segundos”.

Otras ofertas de Burger King

La cadena de hamburguesas también está ofreciendo otras ofertas, que culminan justo antes de eclipse, las tres nuevas opciones de desayuno por $5 dólares a través de la aplicación.

Se trata de los paquetes Awesome AM, Morning Grindset y el Best of BK que estarán disponibles hasta el 7 de abril.

La gigante de las hamburguesas está ofreciendo estos menús de desayunos para comenzar el día por $ 5 dólares a través de su aplicación Burger King o en línea, indica Fast Food Club.

Sigue leyendo:

Descubre las nuevas ofertas de desayuno por $5 dólares de Burger King y más

Burger King y un anuncio increíble: cómo conseguir un Whooper gratis

Burger King ya ha cerrado 60 sucursales desde el año pasado y planea llegar a las 400