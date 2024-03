La Casa de los Famosos 4: Alfredo Adame invitaría a salir a Maripily, ¿para conquistarla?

Alfredo Adame resultó ser el noveno eliminado de “La Casa de los Famosos 4“ de Telemundo y confiesa que a pesar de que se aburrió terriblemente, volvería a participar en otro reality aunque esta vez iría más preparado. El actor mexicano tampoco duda que invitaría a Maripily Rivera a cenar cuando la boricua salga de la competencia, ahora que él está superando su eliminación.

“Fue un shock así extraño porque yo sentía que estaba muy fuerte, que la gente estaba contenta con lo que estaba haciendo, y fue un alivio también; te voy a decir por qué: Yo entré y de los dos primeros meses no me dejaron dormir. Llegué incluso a un estado de ansiedad de ligero a moderado, y bueno, fue parte de la estrategia seguramente del cuarto agua”.

Para Adame su eliminación fue una sorpresa, porque él se consideraba el más fuerte de la casa. “Nadie de los que estaban ahí traía la fuerza que yo, incluso Lupillo Rivera no traía la fuerza que yo en cuanto a seguidores, en cuanto a apoyo.

“Mi Instagram estaba con nueve mil personas, pero te garantizo que durante 36 años en la televisión, con 33 novelas, 15 protagónicos, 7 protagónicos adultos, me han visto más de 250 millones de personas y bueno, siempre he sido blanco de miradas en cuanto a la televisión”.

¿Invitarías a Maripily a salir cuando termine su participación en la casa?

Por supuesto, no a salir como compañera, me refiero a “no a salir como novia” o como para querer conquistarla y todo, no. Yo la invitaría a cenar, a platicar, a divertirme porque además es una dama, es una gran mujer y además es muy divertida, y es una mujer jocosa.

“Es una guerrera y también a mí me llegó a decir palabras fuertes, pero a final de cuentas a mí Maripily me divertía mucho y con ella establecí una comunicación honesta y sincera”.

¿Volverías a participar en otro reality así?

Sí, por supuesto, yo estoy listo. Nada más que sí me llevaría 70 toneladas de pastillas para dormir, unos tapones para los oídos y nada más.

